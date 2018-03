WOCHENENDÜBERBLICK/24. und 25. März 2018 -2

Der Arzneimittelhersteller Stada will aus dem Börsensegment Prime Standard in den General Standard wechseln. Der Vorstand des Unternehmens habe beschlossen, bei der Frankfurter Wertpapierbörse "zeitnah den Widerruf der Zulassung der Stada-Aktien zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zu beantragen, wodurch die Aufnahme des Handels der Stada-Aktien im regulierten Markt (General Standard) von Amts wegen veranlasst wird". Stada gehört seit August mehrheitlich den Finanzinvestoren Bain und Cinven, die im Dezember einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen haben.

IT-Sicherheitsanbieter Cyan nimmt 31,7 Millionen Euro ein

Die Cyan AG steht vor einem erfolgreichen Börsendebüt. Wie der Anbieter von IT-Sicherheitslösungen mitteilte, wurde der Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt und damit am oberen Ende der Preisspanne. Das Platzierungsvolumen liege bei rund 31,7 Millionen Euro. Die Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale ist für den 28. März vorgesehen. Die angebotene Aktienzahl von 1,38 Millionen Stück hat Cyan nach eigenen Angaben vollständig platzieren können.

Richemont erhält Freigaben für Kauf von Yoox Net-A-Porter

Der Luxusgüterkonzern Richemont hat die kartellrechtlichen Hürden für die Übernahme von Yoox Net-A-Porter genommen. Alle relevanten Behörden hätten dem Deal zugestimmt, so das Schweizer Unternehmen. Die Akquisition unterliege nun noch der Bedingung, dass die Mindestannahmeschwelle erreicht wird.

Waymo-CEO befürchtet keine Unfälle mit Selbstfahrerautos

Der Leiter der Alphabet-Sparte für selbstfahrende Autos Waymo zeigt sich nach dem tödlichen Unfall mit einem Roboterwagen des Fahrdienstleisters Uber zuversichtlich hinsichtlich der von Waymo eingesetzten Technologien. Sie würden in der Lage sein, jemanden zu erkennen, der die Strasse überquert und so einen Unfall wie jenen vermeiden können, bei dem jüngst in Arizona ein selbstfahrender Wagen eine Fussgängerin traf und tötete.

Steuerzahlerbund: Bund soll Anteile an Telekom, Post und Bahn verkaufen

Der Bund der Steuerzahler spricht sich für den Verkauf der Anteile des Bundes an der Telekom, der Post und der Bahn aus. "Ein Verkauf der Telekom-Aktien würde dem Staat rund 20 Milliarden Euro bringen", sagte Verbandspräsident Reiner Holznagel dem Tagesspiegel. Bei der Bahn sollten nach Meinung des Steuerzahlerbunds Netze und Bahnhöfe zwar in Staatshand bleiben, das Hauptgeschäft mit dem Bahnverkehr müsse jedoch abgestossen werden.

