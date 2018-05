WOCHENENDÜBERBLICK/19. bis 21. Mai 2018 -2

Der Informationsdienstleister IHS Markit kauft den Anbieter von Finanzdaten Ipreo für 1,86 Milliarden US-Dollar. Ipreo mit über 1.700 Mitarbeitern und Sitz in New York sei eine "logische und sehr komplementäre Erweiterung unseres Finanzdienstleistungsgeschäfts und unserer Kundenbasis", sagte IHS Markit-Chef Lance Uggla laut der Mitteilung des Unternehmens.

Bill Gates meldet fünfprozentige Beteiligung an Liberty Global

Der Microsoft-Gründer Bill Gates hat eine Beteiligung von 5 Prozent an dem Medien- und Kabelkonzern Liberty Global gemeldet. Wie aus einer entsprechenden Börseneinreichung hervorgeht, hat Gates über seine Cascade Investment LLC sowie die Bill & Melinda Gates Stiftung per 8. Mai insgesamt fast 10,9 Millionen Aktien an Liberty Global erworben.

Roche meldet positive Ergebnisse aus klinischen Hemlibra-Studien

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat in zwei weiteren klinischen Studien der Phase III mit seinem Hämophilie-Medikament Hemlibra positive Ergebnisse erzielt. In der Studie Haven 3, bei der Hemlibra Patienten mit einer speziellen Form der Bluterkrankheit (Hämophilie A mit Faktor VIII Inhibitoren) wöchentlich oder 14-tägig verabreicht wird, habe das Medikament die Blutungen im Vergleich zu keiner präventiven Behandlung um 96 Prozent reduziert.

Ryanair steigert Gewinn um 10 Prozent, enttäuscht mit Prognose

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair hat ihren Gewinn im Geschäftsjahr 2017/18 um 10 Prozent gesteigert und damit stärker als ihre Einnahmen. Für das neue Geschäftsjahr stellte Ryanair wegen Drucks auf die Ticketpreise und höheren Ölpreisen jedoch einen Gewinnrückgang in Aussicht. Für die Aktie geht es im frühen Handel in London um 1,9 Prozent nach unten.

United Tech verkauft Eismaschinenhersteller Taylor für 1 Mrd USD

Der US-Technologiekonzern United Technologies trennt sich von dem Eismaschinenhersteller Taylor. Die Taylor Co geht für 1 Milliarde US-Dollar an das Industriekonglomerat Middleby, das seinen Fokus auf die Lebensmittelindustrie schärfen will. Die Produkte von Taylor kommen unter anderem in Schnellrestaurants zum Einsatz.

Glencore kauft Chevron-Aktivitäten in Südafrika und Botswana - Agentur

Der Bergbaukonzern Glencore steht vor dem Kauf der Aktivitäten von Chevron im südlichen Afrika, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf drei informierte Personen. Glencore zahle 1 Milliarde US-Dollar für eine Raffinerie in Kapstadt mit einer Kapazität von 100.000 Barrel pro Tag sowie über 800 Tankstellen in Südafrika und Botswana.

Lega und Fünf Sterne einigen sich auf Kandidaten für Amt des Regierungschefs

In Italien haben sich die populistische Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und die rechtsextreme Lega auf einen gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten verständigt. Auch über die Besetzung der Ministerposten in der angestrebten Koalition herrsche Einigkeit, sagte Lega-Chef Matteo Salvini am Sonntag nach einem Treffen mit Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio. Namen nannte er nicht. Beide Parteien wollen Staatspräsident Sergio Mattarella ihre Pläne am Montag vorlegen.

EU-Energiekommissar erörtert im Iran Folgen der US-Sanktionen

EU-Energiekommissar Miguel Arias Cañete hat bei einem Besuch in Teheran über die Handelsbeziehungen zum Iran nach der Wiederinkraftsetzung der US-Sanktionen beraten. Cañete kam am Samstag mit dem Chef der iranischen Atomenergieorganisation, Ali Akbar Salehi zusammen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz nannte der EU-Kommissar das Atomabkommen "fundamental für den Frieden in der Region".

Iran hält EU-Bemühungen zur Rettung des Atomdeals für unzureichend

Die europäischen Bemühungen zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran sind nach Worten des iranischen Aussenministers Mohammed Dschawad Sarif unzureichend. Mit dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen seien die Erwartungen der Iraner an die EU gestiegen, sagte Sarif am Sonntag laut dem staatlichen Rundfunksender Irib nach einem Treffen mit EU-Energiekommissar Miguel Arias Cañete. "Und die politische Unterstützung der EU für die Atomvereinbarung ist nicht ausreichend", fügte er demnach hinzu.

Pompeo kündigt "stärkste Sanktionen der Geschichte" gegen den Iran an

Die USA wollen nach dem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran den finanziellen Druck auf das Land massiv erhöhen. Washington werde "die stärksten Sanktionen ins der Geschichte" verhängen, sagte US-Aussenminister Mike Pompeo. "Wir werden beispiellosen finanziellen Druck auf das iranische Regime ausüben. Die Führer in Teheran werden keinen Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit haben."

Trump berät mit Südkoreas Präsident über nordkoreanische Drohungen

US-Präsident Donald Trump hat sich mit Südkoreas Staatschef Moon Jae In über die nordkoreanischen Drohungen zur Absage eines Gipfeltreffens beraten. In einem Telefonat am Sonntag hätten Trump und Moon "ihre Sicht der verschiedenen Aktionen ausgetauscht, die Nordkorea kürzlich unternommen" habe, teilte das Büro des südkoreanischen Präsidenten mit. Beide kamen demnach überein, "eng zusammenzuarbeiten", damit der geplante Gipfel von Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am 12. Juni in Singapur ein Erfolg wird.

USA belegen Vize-Chef von Venezuelas Regierungspartei mit Sanktionen

Zwei Tage vor der Präsidentschaftswahl in Venezuela hat die US-Regierung Sanktionen gegen den einflussreichen Vize-Chef von Venezuelas sozialistischer Regierungspartei PSUV, Diosdado Cabello, verhängt. Menschen wie Cabello nutzten ihre Position aus, um sich an "Drogenhandel, Geldwäsche, Veruntreuung von Staatsgeldern und anderen korrupten Aktivitäten" zu beteiligen, begründete US-Finanzminister Steven Mnuchin seine Entscheidung.

Venezuelas Präsident Maduro sichert sich in umstrittener Wahl zweite Amtszeit

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro ist im Amt bestätigt worden. Bei der umstrittenen Präsidentschaftswahl am Sonntag kam er nach Angaben des Wahlrats auf knapp 68 Prozent der Stimmen. Während Maduro von einem "historischen Rekord" sprach, erklärten seine Herausforderer die Abstimmung für ungültig und verlangten Neuwahlen. Das wichtigste Oppositionsbündnis hatte den Urnengang boykottiert, die Beteiligung lag bei unter 50 Prozent.

Paraguay eröffnet Botschaft in Jerusalem

Nach den USA und Guatemala hat nun auch Paraguay seine Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegt. Präsident Horacio Cartes nahm am Montag zusammen mit Israels Staatschef Benjamin Netanyahu an der feierlichen Eröffnung der diplomatischen Vertretung in einem Bürokomplex teil. Cartes sprach von einem "historischen Ereignis", das Ausdruck der "engen Freundschaft" zwischen den beiden Staaten sei. Netanjahu sagte, die bilaterale Kooperation zwischen Paraguay und Israel werde nun ausgeweitet.

Neuer katalanischer Regionalpräsident fordert Madrid mit Ministerauswahl heraus

Der neue katalanische Regionalpräsident Quim Torra hat Madrid mit der Auswahl der Minister seiner künftigen Regierung herausgefordert. Torra unterzeichnete am Samstag in Barcelona ein Dekret zur Bildung der Regionalregierung, von deren Mitgliedern derzeit zwei in Haft sitzen und zwei im belgischen Exil leben. Die spanische Zentralregierung sprach von einer "neuen Provokation". Die Zulässigkeit von Torras Personalentscheidungen werde nun geprüft.

Erdogan wirbt bei umstrittenem Auftritt in Sarajevo um Wählerstimmen

Bei einem umstrittenen Wahlkampfauftritt in Bosnien-Herzegowina hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan um die Stimmen der im Ausland lebenden Türken geworben. "Wollt ihr für mich und meine Partei ein Rekordergebnis erzielen?", rief Erdogan am Sonntag seinen Anhängern in der Hauptstadt Sarajevo zu, unter ihnen Tausende Türken aus Deutschland.

DJG/brb/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2018 11:53 ET (15:53 GMT)