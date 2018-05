Vonovia-Aktie etwas schwächer: Vonovia schliesst Kapitalerhöhung ab

Dabei wurden 26 Millionen neue Stückaktien zu einem Platzierungspreis bei 38,30 Euro ausgegeben, die Aktie hatte den Xetra-Handel bei 40,81 Euro beendet. Der Vonovia fliesst damit ein Emissionserlös in Höhe von 995,8 Millionen Euro vor Provisionen und Kosten zu. Der Erlös soll dem Erwerb der 900 Millionen teuren Übernahme des schwedischen Immobilienunternehmens Victoria Park dienen.

Die Kapitalerhöhung erfolgte unter Ausschluss der Bezugsrechte der Altaktionäre im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding. Dabei wurden die Aktien ausschliesslich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung unmittelbar im Anschluss an diese Mitteilung angeboten.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 8. Mai zum Handel zugelassen und am 10. Mai in die bestehende Notierung im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Luxemburg einbezogen werden. Vonovia unterliegt einer Lock-up-Verpflichtung von 90 Tagen, wobei verschiedene Ausnahmen bestehen.

Am Freitag geht es für die Vonovia-Aktie auf XETRA kurz nach Handelsstart etwas mehr als ein Prozent abwärts.

DJG/raz

BOCHUM (Dow Jones)