Von Roll verkauft chinesisches Produktionswerk an Partnerfirma

Mit dem Verkauf fliessen dem Industriekonzern rund 10 Millionen Franken zu.

Mit dieser Transaktion habe sich Von Roll eine gute Gelegenheit geboten, die globale Produktionsstruktur weiter zu straffen und gleichzeitig ein margenschwaches Commodity-Geschäft zu veräussern, schreibt Von Roll in einer Mitteilung vom Dienstag.

Mit dem Verkauf will sich Von Roll in China auf den Ausbau des Werks in Shanghai konzentrieren, das den Hauptanteil des Umsatzes des Unternehmens in Asien generiert. Das Werk Luhe erzielt laut Mitteilung einen Jahresumsatz von knapp 13 Millionen Franken.

In Luhe werden vor allem Glimmerpapier und -platten hergestellt. Die gleichen Produkte produziert Von Roll auch in zwei Werken in Frankreich und Brasilien.

