Voici la pièce Big Mac de McDonald's®

McDonald's du Canada célèbre le 50e anniversaire du Big Mac® en lançant la pièce Big Mac.

TORONTO, le 29 juillet 2018 /CNW/ - Pour souligner le 50e anniversaire de l'emblématique sandwich Big Mac, McDonald's du Canada se joint aux célébrations internationales pour lancer la toute première pièce de monnaie échangeable contre de la nourriture* : la pièce Big Mac - oui, oui, c'est bien vrai!

À compter du 2 août, les pièces Big Mac feront leur début au Canada et dans plus de 50 pays à l'échelle mondiale. Chaque pièce peut être échangée contre un Big Mac dans les restaurants participants de partout dans le monde.

Il y aura 50 000 pièces en circulation au Canada (un clin d'œil aux 50 ans de ce hamburger phare!). Les Canadiens peuvent obtenir des pièces à tirage limité :

en participant au concours #BigMac50 sur Twitter @McDoCanada, du 2 au 8 août et dire pourquoi ils aiment le Big Mac†

en syntonisant leurs stations de radio locales pour d'autres concours.

Les pièces ne seront pas distribuées à l'achat d'un produit dans les restaurants canadiens.

La pièce Big Mac a été inspirée de l'indice Big Mac du magazine The Economist, qui sert à mesurer le pouvoir d'achat international. Même l'Association royale de numismatique du Canada se joint à la célébration en qualifiant la pièce Big Mac de « souvenir de collection » (voir ci-dessous).

Après 50 ans, le Big Mac demeure l'un des produits favoris au menu au Canada. De fait, les ventes de sandwichs Big Mac continuent d'augmenter année après année. Alors que l'entreprise fait évoluer son menu pour satisfaire les goûts changeants de ses clients, la pièce Big Mac a été émise pour souligner le fait que ce hamburger emblématique est l'un des produits au menu les plus classiques de McDonald's.

CITATIONS :

« À titre de l'un des produits au menu de McDonald's les plus connus et emblématiques, et un générateur commercial partout dans le monde et au Canada, le Big Mac mérite qu'on souligne son anniversaire avec une pièce, de dire Jeff McLean, chef des Finances, McDonald's du Canada. Le fait qu'en 50 ans le Big Mac soit devenu si reconnu universellement qu'il sert de mesure du pouvoir d'achat des devises internationales est plutôt remarquable. »

« Le Big Mac est une icône culturelle et il n'y a pas de meilleure façon de célébrer son succès qu'émettre une pièce commémorative, affirme Henry Nienhuis, président de l'Association royale de numismatique du Canada. Les multiples modèles de la pièce Big Mac sont le reflet de l'incroyable réseau international du système mondial de McDonald's. Nous savons tous quelle est la valeur d'un Big Mac pour nous, mais faire frapper une pièce commémorative officielle à tirage limité étend sa valeur et nous permet également d'obtenir un souvenir de collection. »

« Quand mon arrière-grand-père, Jim Delligatti, a inventé le Big Mac sur son gril à Uniontown, Pennsylvanie, il souhaitait simplement plaire à ses clients, soutient Nick Delligatti, franchisé McDonald's de quatrième génération et arrière-petit-fils de Jim Delligatti, le créateur du Big Mac. Le 2 août aurait été le 100e anniversaire de naissance de mon arrière-grand-père et je crois qu'il aurait été très fier de savoir que son humble sandwich a laissé des traces tangibles et que des gens de partout dans le monde peuvent le déguster là où il y a un restaurant McDonald's. »

FAITS

Plus de 6,2 millions de pièces Big Mac seront distribuées dans plus de 50 pays dans le monde.

Ces pièces commémoratives mettent de l'avant cinq modèles distincts, chacun représentant une décennie du Big Mac. Chaque modèle de la pièce Big Mac illustre des éléments de l'époque, dont l'art, la musique et la culture pop. La face de chaque pièce Big Mac, quant à elle, souligne le 50 e anniversaire du Big Mac.

anniversaire du Big Mac. Les sept langues apparaissant sur la face de la pièce Big Mac représentent les langues parlées dans de nombreux pays participants, à savoir : arabe, anglais, indonésien, mandarin, portugais, français et espagnol.

Le sandwich Big Mac a été créé à Uniontown, Pennsylvanie en 1967 par Jim Delligatti , l'un des premiers franchisés sélectionnés par le fondateur de McDonald's Ray Kroc . Le sandwich a été inclus sur le menu national aux États-Unis en 1968.

, l'un des premiers franchisés sélectionnés par le fondateur de McDonald's . Le sandwich a été inclus sur le menu national aux États-Unis en 1968. En 1968, le Canada est devenu le premier pays à l'extérieur des États-Unis à proposer le Big Mac à ses clients.

est devenu le premier pays à l'extérieur des États-Unis à proposer le Big Mac à ses clients. À l'origine, le sandwich se vendait 45 cents .

. Le Big Mac est vendu dans plus de 100 pays.

*La pièce Big Mac n'est pas monnayable et peut être échangée uniquement contre un Big Mac gratuit dans les restaurants McDonald's participants jusqu'à la fin de 2018. Rendez-vous à playatmcd.com/BigMac50.

†Rendez-vous à McDPromotions.ca/BigMac50 pour consulter le règlement officiel.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Ensemble, McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 100 000 employés d'un océan à l'autre. Plus de 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats d'aliments, de boissons et d'emballages totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de plus de 100 fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

