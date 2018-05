Vodafone-Aktie gefragt: Mega-Deal mit Liberty Global - Übernahme von Unitymedia

Vodafone will das Europageschäft mit einem Milliardendeal ausbauen.

Der britische Telekomkonzern plant für 18,4 Milliarden Euro die Übernahme des Geschäfts des US-Kabelkonzerns Liberty Global in vier europäischen Ländern, unter anderem in Deutschland mit Unitymedia. Vodafone zahlt eigenen Angaben zufolge 10,6 Milliarden Euro in bar.

Ob der Deal von den Kartellbehörden in dieser Form auch genehmigt wird, bleibt abzuwarten. Besonders die Deutsche Telekom dürfte massiv Widerstand äussern.

Mit der Transaktion würde einer der grössten Telekomkonzerne auf dem Kontinent entstehen, mit dem "heiligen Gral" im Angebot: "Quad-Play"-Pakete. Sie offerieren dem Kunden die Möglichkeit, Festnetz- und Mobilfunk- sowie Kabelanschluss und Internet über einen einzigen Anbieter zu buchen.

Informierte Personen hatten Dienstag über den anstehenden Deal bereits berichtet.

In Deutschland erzielte Liberty Global mit seiner Tochter Unitymedia, die in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg 13,0 Millionen Haushalte mit Kabeldiensten bedient, im vergangenen Jahr einen Umsatz von 2,382 Milliarden Euro. Unitymedia verfügt über insgesamt 13,1 Millionen Kundenverträge, wobei 6,3 Millionen auf TV, 3,5 Millionen auf Breitband-Internet und 3,3 Millionen auf Telefonie entfallen. Ausserdem bestehen nach Unternehmensangaben 320.000 Mobilfunkverträge. Aus dem bereinigten EBITDA von 1,518 Milliarden Euro errechnete sich im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Marge von 63,7 Prozent.

Vodafone Deutschland wiederum hat 7,7 Millionen TV-Kunden und 6,5 Millionen im Festnetzbereich. Hinzu kommen 46 Millionen ausgegebene Mobilfunkkarten. Daraus erzielte die deutsche Tochter zuletzt einen Jahres-Serviceumsatz von gut 10 Milliarden Euro. Auf Basis eines EBITDA von 3,617 Milliarden Euro lag die Marge im Geschäftsjahr 2016/17 bei 34,1 Prozent. Aktuelle Zahlen für 2017/18 (per Ende März) legt Vodafone am 15. Mai vor.

Die Aktie von Vodafone legt im frühen Mittwochshandel in London zu. Der Anteilsschein von Liberty Global gerät daneben deutlich unter Druck.

LONDON (Dow Jones)