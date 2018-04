Visa übertrifft Erwartungen und hebt Ausblick an

Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Kreditkartenanbieter Visa hat in seinem zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen und seinen Ausblick angehoben. In den drei Monaten per Ende März verdiente Visa unterm Strich 2,61 Milliarden US-Dollar oder 4,46 Dollar je Aktie nach 430 Millionen oder 72 Cent je Aktie vor einem Jahr. Bereinigt lag das Ergebnis je Aktie bei 1,11 Dollar nach 86 Cent im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen steigerte der US-Konzern auf 5,07 von 4,48 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Von Factset befragte Analysten hatten die Einnahmen lediglich bei 4,8 Milliarden Dollar und den Gewinn je Aktie bei 1,01 Dollar gesehen.

Vor dem Hintergrund dieser guten Entwicklung ist die Visa Inc für das laufende Geschäftsjahr zuversichtlicher geworden. Das Unternehmen rechnet nun damit, dass die Einnahmen 2017/18 im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zulegen werden. Bislang war Visa von einem Zuwachs im hohen einstelligen Bereich ausgegangen.

