Vifor Pharma erzielt 2017 gutes Wachstum - Aktie volatil

Die ehemalige Galenica war im vergangenen April in zwei unabhängige Geschäfte aufgeteilt worden. Beim Umsatz und EBITDA hat das Pharmaunternehmen die im Sommer erhöhte Prognose klar erfüllt und beide Kennzahlen um mehr als 10% gesteigert. Für 2018 stellt Vifor nun erneut ein deutliches Wachstum in Aussicht. Die Dividende soll zunächst auf dem Niveau von 2017 verharren.

Für 2017 weist Vifor laut Medienmitteilung vom Donnerstag einen Umsatz in Höhe von 1'342,1 Mio CHF aus, ein Plus von 15,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auf Gewinnseite weist Vifor beim EBITDA 280,4 Mio CHF aus (VJ 322,2 Mio). Berücksichtigt man die Kosten für die Lancierung und die Anlaufkosten für Veltassa in Höhe von 231,5 Mio im Jahr 2017 und 112,6 Mio CHF im Jahr 2016 nicht, erhöhte sich der EBITDA gegenüber dem Vorjahr um 17,7% auf 511,8 Mio CHF.

Der operative Gewinn (EBIT) lag mit 134,3 Mio CHF unter dem Vorjahreswert von 236,4 Mio. Unter dem Strich blieb 2017 ein Gewinn nach Minderheiten von 1'147,1 Mio CHF übrig. Im Vorjahreszeitraum lag er bei 237,0 Mio CHF.

ERWARTUNGEN LEICHT ÜBERTROFFEN

Mit den vorgelegten Zahlen hat Vifor die durchschnittlichen Analystenerwartungen (AWP-Konsens) leicht übertroffen. Diese hatten einen Umsatz in Höhe von 1'340 Mio CHF erwartet, einen EBITDA von 269,0 Mio CHF und einen operativen Gewinn von 128,5 Mio CHF.

Den Aktionären stellt Vifor laut Geschäftsbericht für 2018 und 2019 eine Ausschüttung auf dem Niveau von 2017 in Aussicht. Für das vergangene Jahr hatte Vifor 2,00 CHF je Namenaktie gezahlt. Darin ist der Aktiensplit von 1:10 bereits berücksichtigt.

Mit Blick auf die verschiedenen Produkte, hat der Kaliumbinder Veltassa zur Behandlung überhöhter Kaliumwerten im Blut (Hyperkaliämie) im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsätze von 51,7 Mio CHF generiert. Zum Vergleich: Für das erste Halbjahr hatte Vifor einen Umsatz von 24,3 Mio CHF ausgewiesen. Mittelfristig plant Vifor, mit Veltassa Blockbuster-Umsätze zu erzielen. In der EU ist das Mittel seit Sommer 2017 zugelassen, in den USA seit 2015.

EIGENE ZIELE ERREICHT

Das Eisenpräparat Ferinject (Injectafer in den USA) hat den Nettoumsatz im vergangenen Jahr um annähernd ein Viertel auf 435,6 Mio CHF gesteigert. Damit habe Vifor seine eigene Prognose vom Sommer, ein Umsatzwachstum im mittleren 20%-Bereich zu erreichen, erfüllt. Ferinject sei der klare Haupttreiber des Gesamtmarktwachstums im Bereich der intravenösen (i.v.) Eisen-Behandlung.

Darüber hinaus hätten das Umsatzwachstum von Velphoro und Mircera in den Dialysezentren von Fresenius Medical Care Nordamerika (FMCNA) zu der operativen Performance 2017 massgeblich beigetragen. Für Velphoro weist Vifor einen Netto-Jahresumsatz von 80,8 Mio CHF aus nach 54,4 Mio im Jahr 2016. Mircera spülte 339,9 Mio CHF Nettoumsatz in die Kassen, nach 328,6 Mio im Vorjahreszeitraum.

In puncto Pipeline heisst es, die verschiedenen Programme, wie etwa die Phase-IV-Studie AFFIRM-AHF mit Ferinject oder die AMBER-Studie mit Veltassa für die Behandlung von Patienten mit resistenter Hypertonie liefen allesamt nach Plan.

MILESTONE 2020 HAT WEITER BESTAND

Für die weitere Entwicklung bleibt Vifor bei seinem im Rahmen des "Milestone 2020"-Programms kommunizierten Ziel, bis dahin einen Umsatz von mehr als 2 Mrd CHF zu generieren. Gleichzeitig bleibe es bei dem Ziel, den EBITDA bis 2020 jedes Jahr um mehr als 20% zu erhöhen.

AKTIEN IM FRÜHEN HANDEL VOLATIL

Die Aktien von Vifor Pharma sind am Donnerstag nach Zahlen volatil in den Handel gestartet, zeigen sich aber inzwischen klar fester. Das Pharmaunternehmen hat erstmals seit der Aufteilung der ehemaligen Galenica in zwei unabhängige Geschäfte einen Jahresbericht vorgelegt. Dabei hat Vifor beim Umsatz die durchschnittlichen Erwartungen in etwa erfüllt, auf Gewinnebene aber etwas besser abgeschnitten.

Im frühen Handel setzen Vifor-Aktien ihren eher volatilen Lauf der vergangenen Tage weiter fort. Nachdem die Papiere zunächst im Minus gestartet waren, drehten sie ins Plus und stehen aktuell um 1,8% höher bei 135,50 CHF. Damit zeigen sie sich klar fester als der Gesamtmarkt (SPI), der um 0,39% zulegt.

DAS DENKEN DIE ANALYSTEN

Die Zahlen werden von den meisten Experten ähnlich eingeschätzt. Wie es Carla Bänziger von Vontobel zusammenfasst: Der Umsatz habe in etwa im Rahmen der durchschnittlichen Erwartungen gelegen, während die Profitabilität besser als erwartet ausgefallen sei.

Vor allem die einzelnen Produktumsätze sind unterschiedlich ausgefallen. Auch hier sind sich die Experten überwiegend einig. So habe Vifor mit den Nettoumsätzen für Ferinject etwas besser als erwartet abgeschnitten. Dagegen seien Injectafer, Venofer und der Hoffnungsträger Veltassa hinter den Erwartungen zurückgeblieben, heisst es in einem ersten Kommentar von UBS-Analyst Jack Scanell.

Wenig Begeisterung löst auch der Ausblick aus. Wie Maja Pataki von Kepler Cheuvreux schreibt, könnte er für Prognose-Kürzungen sorgen. Allerdings könne auch alles bleiben wie es ist, da Vifor beim EBITDA immerhin ein Plus von mehr als 20% in Aussicht stelle. Auch Sibylle Bischofberger von der ZKB fragt in ihrer ersten Einschätzung, ob der Ausblick in dieser Form die Markterwartungen zufriedenstellen könne.

hr/tp

Zürich (awp)