Verdi setzt Warnstreiks bei Telekom am Mittwoch fort

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Telekom will die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks am Mittwoch fortgesetzten. Bundesweit hat die Gewerkschaft gut 15.000 Telekom-Beschäftigte aufgerufen, sich an den Arbeitsniederlegungen zu beteiligen, die insbesondere die Kundenservice- und die Technik-Bereiche treffen sollen. Zu Kundgebungen in Köln und Darmstadt erwartet Verdi je 3.000 bis 4.000 Teilnehmer. In Hamburg, Leipzig und München werden je 1.000 Beschäftigte erwartet.

Zeitgleich beginnt am Mittwochmorgen in Euskirchen die vierte Tarifverhandlungsrunde für die rund 62.000 Tarifangestellten, Auszubildenden und dual Studierenden bei dem Bonner Konzern, die am Donnerstag fortgesetzt wird.

Verdi fordert unter anderem eine Entgelterhöhung um 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine Komponente zur Steigerung der Einkommensgerechtigkeit. Die Höhe der Ausbildungsvergütungen und der Vergütungen für dual Studierende soll um 75 Euro angehoben werden.

April 10, 2018 10:16 ET (14:16 GMT)