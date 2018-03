Vaudoise erzielt 2017 tieferen Gewinn - Unveränderte Dividende von 12 CHF

Lausanne (awp) - Die Versicherungsgruppe Vaudoise hat 2017 stagnierende Prämien verzeichnet. Unter dem Strich resultiert ein tieferer Gewinn als im Vorjahr. An die Aktionäre soll eine unveränderte Dividende bezahlt werden. Für den Rest des Jahres zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich.

Die gebuchten Bruttoprämien verharrten 2017 mit 1'085 Mio CHF (+0,6%) in etwa auf Vorjahresniveau. Dabei waren die Prämien der Nichtleben-Branchen leicht rückläufig, während sie im Leben-Geschäft leicht anzogen. Begünstigt wurde der Umsatz durch den Erwerb von Berninvest und VAUDOISE Investment Solutions am 1. Juli 2017, wie der Versicherer am Mittwoch mitteilt.

Der Gewinn nahm um 3,3% auf 120,7 Mio ab. Den Aktionären schlägt der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer zum Vorjahr unveränderten Dividende von 12 CHF je Namenaktie B und von 0,20 CHF je Namenaktie A vor.

GEWOLLTER PRÄMIENRÜCKGANG IM NICHTLEBEN-GESCHÄFT

Trotz der stagnierenden Prämien und des Gewinnrückgang spricht CEO Philippe Hebeisen in der Mitteilung von einem "sehr guten" Ergebnis. Das Ergebnis sei auf eine beherrschte Schadenbelastung im Nichtleben-Geschäft und auf die guten Anlageergebnisse zurückzuführen. Die Netto-Anlageperformance der konsolidierten Rechnung der Gruppe für eigene Rechnung belief sich auf 2,4% gegenüber 3,2% im Jahr 2016.

Die Prämien der Nichtleben-Branchen waren mit 875 Mio leicht rückläufig (-0,1%), was die Gesellschaft aber mit dem gewollten Rückgang des Inkassos bei den Personenversicherungen (-2,8%) begründet. Die Vermögensversicherungen wuchsen um 1,5% und im Privatpersonen-Segment stiegen die Motorfahrzeugversicherungen als volumenmässig wichtigste Branche der Vaudoise um 1,9%. Die Sachversicherungen verzeichnen einen Anstieg von 1,4%, während die Haftpflichtbranche einen leichten Rückgang um 0,9 % verzeichnet

Die Schadenbelastung verschlechterte sich 2017 leicht, dagegen sank die Kostenquote. Somit resultierte eine Combined Ratio von 93,9% gegenüber 93,4% im Vorjahr.

Im Leben-Geschäft erhöhte sich das Inkasso um 1,7% auf 205 Mio. Das Wachstum sei trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds auf dem Kapitalmarkt und des tiefen Zinsniveaus gelungen, schreibt die Gesellschaft.

In der Bilanz erhöhte sich das Eigenkapital per Ende 2017 um 5,6% auf 1,73 Mrd. Dieses Wachstum beinhaltet die nicht realisierten Gewinne auf die Aktiven während des Geschäftsjahrs 2017 von über 60 Mio. Die Generalversammlung wird über die Verstärkung des Eigenkapitals durch die Zuweisung von 39 Mio an die Spezialreserve entscheiden.

WACHSTUM IM NICHTLEBEN-GESCHÄFT 2018 ERWARTET

Die Gruppe habe ihre Finanzkraft erneut verstärkt und weise gemäss Schweizer Solvenztest (SST) eine Risikofähigkeit auf, die weit über den aufsichtsrechtlichen Erfordernissen liege, heisst es weiter.

Die Aussichten für 2018 sehen für die Gruppe gemäss Mitteilung "erfreulich" aus. Die Direktion gehe von einem Wachstum der Portefeuilles im Nichtleben-Geschäft aus. Bei den Lebensversicherungen sei die Herausforderung weiterhin gross. Die Direktion rechnet aber damit, dass die neuen RythmoInvest-Lösungen weiterhin erfolgreich bleiben werden, heisst es weiter. Das sich abzeichnende Wachstum von 2017 dürfte sich auch im Jahr 2018 bestätigen. Der Erwerb von Berninvest und Vaudoise Investment Solutions werde dabei im Umsatz verbucht.

