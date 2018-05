Vaudoise ernennt Jan Ellerbrock zum Direktor Digitale Transformation

Zürich (awp) - Der Versicherer Vaudoise hat Jan Ellerbrock zum neuen Direktor des Departements Digitale Transformation ernannt. Das neue Direktionsmitglied werde im Laufe des Sommers zur Versicherung stossen, teilte Vaudoise am Dienstag mit.

Die Ernennung von Ellerbrock zum Chief Transformation Officer (CTO) erfolge im Sinne der im Dezember vorgestellten Reorganisation, heisst es weiter. Neben den Aufgaben als Direktor des Departements Digitale Transformation gehört auch die Organisation der IT des Unternehmens zu seinem Pflichtenheft. Ellerbrock werde hauptsächlich für die Leitung von digitalen Projekten verantwortlich sein, die das Kundenerlebnis und die operative Effizienz der Gesellschaft verbessern, schreibt Vaudoise weiter.

Ellerbrock leitet derzeit in einer Kaderposition bei einer Consulting-Firma den Bereich Beratung von Versicherern in der Schweiz und in Europa. Dabei ist er gemäss Mitteilung zuständig für Konzeption, Spezifikation und Umsetzung von digitalen Innovationen.

