Valiant zahlt nachrangige Anleihe vorzeitig zurück

Medienmitteilung

Bern, 14. März 2018

Die Valiant Bank AG kündigt wie bereits kommuniziert ihre nachrangige Tier 2-Anleihe per 23. April 2018. Die mit 4 Prozent verzinste Anleihe im Umfang von 150 Millionen Franken wird vollständig zurückgezahlt. Mit dieser Massnahme führt Valiant ihre sehr solide Gesamtkapitalquote von 17,2% (per 31.12.2017) in den angestrebten Zielbereich von 15 bis 17 Prozent.

Kontakt für Medienschaffende

Marc Andrey, Leiter Media Relations, 031 320 96 01, marc.andrey@valiant.ch

Kontakt für Analysten

Marcus Händel, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch

Über Valiant

Valiant ist eine unabhängige, ausschliesslich in der Schweiz tätige Retail- und KMU-Bank. Sie bietet Privatkunden und KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Mit ihren 91 Geschäftsstellen ist Valiant in folgenden elf Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Solothurn, Waadt und Zug. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 27,6 Milliarden Franken und beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende.

Agenda Valiant

27. März 2018 Publikation Geschäftsbericht 2017

03. Mai 2018 Zwischenabschluss per 31. März 2018

23. Mai 2018 Generalversammlung Valiant Holding AG in Bern

09. August 2018 Halbjahresergebnis 2018