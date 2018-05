Valiant GV: Dividende auf 4 Franken erhöht

Medienmitteilung

Bern, 23. Mai 2018

An der ordentlichen Generalversammlung der Valiant Holding AG in Bern waren 1‘345 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend. Sie vertraten 6'964'868 Stimmen (44,1%) und stimmten sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates mit grossen Mehr zu.

Ausschüttungsquote von 53 Prozent

Die Generalversammlung genehmigte die Erhöhung der Dividende um 20 Rappen auf CHF 4.00 pro Aktie. Die rund 33‘000 Aktionärinnen und Aktionäre kommen damit in den Genuss einer Gesamtdividende von 63 Mio. Franken. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 53,0 Prozent des letztjährigen Konzerngewinns. Gemäss ihrer Strategie strebt Valiant eine Ausschüttungsquote zwischen 40 und 70 Prozent an.

Fusion mit Triba abgeschlossen

An der Generalversammlung informierte CEO Markus Gygax auch über die abgeschlossene Integration der Triba Partner Bank AG. Die Fusion wurde am letzten Wochenende erfolgreich durchgeführt und die ehemaligen Triba Kunden wurden zu Valiant Kunden. Mit den notwendigen Anpassungen im Handelsregister gestern Dienstag, 22. Mai 2018, ist die Fusion zwischen Valiant und der Triba nun auch juristisch abgeschlossen.

Die Verantwortung der Unternehmen

Jürg Bucher appellierte in seinem Eintretensreferat an die Unternehmen, ihre Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft wahrzunehmen. Nur wenn die Unternehmen selber aktiv würden, könne übermässige Regulierung durch die Politik vermieden werden. «Neben dem Verfolgen der finanziellen Ziele gilt es, auch ethisches und moralisch korrektes Verhalten zu leben. Begreifen wir als Unternehmerinnen und Unternehmer dieses Zusammenspiel nicht, wird sich die Wirtschaft noch weiter von der Bevölkerung und den Erwartungen der Gesellschaft entfernen», sagte der Präsident des Verwaltungsrates.

Gesellschaftliche Verantwortung dank einfachem Geschäftsmodell

Jürg Bucher zeigte auf, dass Valiant wegen ihres einfachen, regional verankerten Geschäftsmodells ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den verschiedenen Anspruchsgruppen wahrnimmt. «Die uns anvertrauten Kundengelder werden für viele kleine und mittlere Kredite verwendet. Risikobehaftete Engagements und internationale Projekte mit allenfalls kritischen Aspekten wie Verletzung der Menschenrechte, Umweltverschmutzung, Zwangs- oder Kinderarbeit kommen für Valiant nicht in Frage». Zudem vergibt sie keine Kredite an Projekte bei denen ökologische Grundsätze missachtet werden. Aber Jürg Bucher ist sich bewusst: «Valiant kann noch mehr tun und das werden wir auch.»

Die Referate, die Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Generalversammlung von Valiant sind hier aufgeschaltet: valiant.ch/gv

Kontakt für Medienschaffende

Marc Andrey, Mediensprecher, 031 320 96 01, medien@valiant.ch

Kontakt für Analysten

Marcus Händel, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch

Über Valiant

Valiant ist eine unabhängige, ausschliesslich in der Schweiz tätige Retail- und KMU-Bank. Sie bietet Privatkunden und KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Mit ihren 91 Geschäftsstellen ist Valiant in folgenden elf Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Solothurn, Waadt und Zug. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 27,7 Milliarden Franken und beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende.

Agenda Valiant

09. August 2018 Halbjahresergebnis 2018

08. November 2018 Zwischenabschluss per 30. September 2018

13. Februar 2019 Medien- und Analystenkonferenz Jahresergebnis 2018