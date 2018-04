VW-Aktie legt zu: Volkswagen-Chef Müller muss wohl gehen

Bei Volkswagen stehen möglicherweise Änderungen in der Führungsspitze ins Haus.

Wie der Wolfsburger Autohersteller mitteilte, erwägt er eine "Weiterentwicklung der Führungsstruktur für den Konzern, die auch mit personellen Veränderungen im Vorstand und mit Änderungen bei den Ressortzuständigkeiten im Vorstand verbunden wäre". In diesem Zusammenhang schloss der DAX -Konzern auch eine Veränderung im Amt des Vorstandsvorsitzenden explizit nicht aus.

Auf Grundlage dieser Überlegungen führe der Aufsichtsratsvorsitzende derzeit Gespräche mit verschiedenen Mitgliedern des Kontrollgremiums und des Vorstands, hiess es weiter. Der Vorstandsvorsitzende Matthias Müller habe seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, an den angedachten Veränderungen mitzuwirken. Die Volkswagen AG unterstrich jedoch, dass es noch völlig offen sei, ob diese Erwägungen und Gespräche tatsächlich zu einer Weiterentwicklung der Führungsstruktur oder zu personellen Veränderungen im Vorstand führen werden.

Personelle Veränderungen im VW-Vorstand könnten auch zu entsprechenden Veränderungen im Vorstand der Porsche Automobil Holding SE führen.

Im weiteren Tagesverlauf meldete das "Handelsblatt", dass Konzernchef Müller seinen Posten wohl für VW-Markenchef Herbert Diess räumen muss.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die VW-Aktie notiert derzeit über vier Prozent im Plus. Unterstützend wirken allerdings auch die versöhnlicheren Töne im Handelsstreit zwischen China und den USA.

FRANKFURT (Dow Jones)