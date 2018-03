VDA-Präsident Mattes wehrt sich gegen Trump-Vorwürfe

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Autoindustrie wehrt sich gegen Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump , von unfairen Handelsbedingungen zu profitieren. Daimler und BMW leisteten einen "erheblichen Beitrag für die automobile Handelsbilanz der USA", sagte Bernhard Mattes, Präsident des Branchenverbandes VDA, dem Handelsblatt.

Mattes reagierte damit auf Drohungen Trumps während einer Rede in Pittsburgh am Samstag, in der Trump drohte, Autos der Marken Mercedes Benz und BMW mit Zöllen zu belegen. VDA-Präsident Mattes mahnte, dass "ein Handelskrieg zwischen den USA und Europa auf jeden Fall vermieden werden muss".

BMW sei der grösste Auto-Exporteur der USA. Und der Anteil deutscher Hersteller am gesamten US-Export "ist mit rund einem Viertel dreimal so hoch wie unser US-Marktanteil", sagte Mattes. Deutschen Autohersteller beschäftigten in den USA 36.000 Mitarbeiter, deutsche Zulieferer weitere 80.000 US-Bürger.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2018 13:02 ET (17:02 GMT)