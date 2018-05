United Tech verkauft Eismaschinenhersteller Taylor für eine Miliarde US-Dollar

Die Taylor Co geht für 1 Milliarde US-Dollar an das Industriekonglomerat Middleby, das seinen Fokus auf die Lebensmittelindustrie schärfen will. Im vergangenen Jahr setzte Taylor rund 315 Millionen Dollar um und erwirtschaftete ein bereinigtes EBITDA von 65 Millionen Dollar. Die Produkte von Taylor kommen unter anderem in Schnellrestaurants zum Einsatz.

NEW YORK (Dow Jones)