UnionPay International lance sa campagne placée sous le thème « Fly to the World »

- 100 000 commerçants qui se trouvent en dehors de la Chine continentale offrent jusqu'à 30 % de remise aux titulaires de cartes UnionPay

SHANGHAI, 21 avril 2018 /PRNewswire/ -- Les données émanant des agences de voyages en ligne (OTA) de Chine montrent que plus de 60 % des touristes chinois prévoient de voyager hors des frontières de la Chine continentale pendant le prochain pont du Premier Mai, et que de nombreux cols blancs préfèrent faire un voyage longue distance en prenant quelques jours de congé pour l'occasion. UnionPay International a annoncé aujourd'hui le lancement de sa campagne placée sous le thème « Fly to the World » (Envolez-vous pour le monde entier), qui offre des expériences de paiement plus fluides et globalement meilleures aux touristes chinois se rendant à l'étranger. Les titulaires de cartes UnionPay peuvent bénéficier d'offres exclusives chez près de cent mille commerçants répartis dans 20 pays et régions étrangères.

De nombreux titulaires de cartes UnionPay qui ont voyagé avant la haute saison peuvent avoir déjà bénéficié des nombreuses remises offertes par UnionPay. À ce jour, le réseau d'acceptation d'UnionPay s'est étendu à 168 pays et régions du globe. Il couvre désormais plus de 23 millions de points de vente et 1,64 million de distributeurs automatiques de billets en dehors de la Chine continentale. En s'appuyant sur son vaste réseau d'acceptation, UnionPay International continue d'améliorer son système de privilèges liés à l'utilisation de la carte, en collaborant avec différents types de commerçants et établissements dans toute la région Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient et en Russie, pour offrir jusqu'à 30 % de remise aux titulaires de cartes UnionPay jusqu'au 20 juin.

Parmi les commerçants et établissements qui participent à la campagne « Fly to the World » figurent des boutiques hors taxes d'aéroport, des grands magasins célèbres et des magasins de marque réputés, des agences de location de voitures, des restaurants, des croisières, des attractions touristiques et des prestataires de services de communication. Les titulaires de cartes UnionPay peuvent bénéficier de remises au moment de la réservation en ligne, lorsqu'ils réservent des chambres d'hôtel sur des OTA telles qu'agoda.com. Après leur retour, ils peuvent obtenir des remboursements en espèces auprès de banques et de compagnies aériennes ou des incitations à l'utilisation de cartes de la part d'agences de voyages.

Selon l'Annual Report of China Outbound Tourism Development (2017) - rapport annuel sur le développement du tourisme au départ de la Chine -, il existe un nombre croissant de touristes chinois qui préfèrent passer plus de temps à découvrir la vie et la culture locales des endroits visités. Pour répondre à cette tendance, « Fly to the World » couvre davantage d'agences de location de voitures, de restaurants, croisières et établissements de divertissement (30 % de plus que la campagne mondiale réalisée par UnionPay l'année dernière). La campagne offre ainsi de meilleures expériences aux voyageurs libres et indépendants.

Les touristes peuvent télécharger l'application « UnionPay » pour profiter d'un plus grand nombre d'offres. Les titulaires de cartes peuvent, par exemple, bénéficier de remises en payant avec l'application « UnionPay ». Ils doivent pour cela scanner le code QR dans des établissements comme Kith Cafe, Bakery Cuisine, Pablo Cheese Tart et Itacho Sushi à Singapour. Ils peuvent également télécharger les coupons électroniques de « U Plan » avec l'application pour bénéficier de remises instantanées dans des dizaines de points de vente ou services, dont Hertz en Amérique, T Galleria en Australie et Tsuruha Drug au Japon.