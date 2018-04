Union und SPD verlieren in neuer Umfrage

BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor ihrer Klausurtagung in Meseberg haben die Parteien der Regierungskoalition in einer Umfrage an Boden verloren. Im aktuellen Insa-Meinungstrend gaben CDU/CSU und SPD je einen halben Prozentpunkt auf 31,5 Prozent und 17,5 Prozent ab, berichtete die Bild-Zeitung.

Die FDP verlor einen Punkt auf 9 Prozent, während die AfD einen halben auf 15,5 Prozent gewann und die Grünen 1,5 Prozentpunkte auf 11,5 Prozent zulegten. Die Linke verharrte in der Umfrage, für die vom 6. bis zum 9. April insgesamt 2048 Personen befragt wurden, bei 12 Prozent.

Die grosse Koalition aus CDU/CSU und SPD hätte danach mit zusammen 49 Prozent eine parlamentarische Mehrheit. Ein Jamaika-Bündnis aus CDU/CSU, FDP und Grünen wäre mit zusammen 52 Prozent um drei Punkte stärker. "Die Regierungsparteien schwächeln weiter", konstatierte Insa-Chef Hermann Binkert. "Alle Oppositionsparteien, ausser der FDP, sind deutlich stärker als bei der letzten Bundestagswahl."

April 10, 2018 03:47 ET (07:47 GMT)