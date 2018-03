Unilever zieht Firmenzentrale aus London ab

Von Ian Walker, Saabira Chaudhuri und Costas Paris

LONDON (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Unilever gibt seinen Unternehmenssitz in London auf. Künftig wird das britisch-niederländische Unternehmen nur noch einen Firmensitz haben, und zwar in Rotterdam. Das dürfte ein harter Schlag für die Brexit-Verfechter in Grossbritannien sein, die Informanten zufolge bis zuletzt versucht haben sollen, das Unilever-Management umzustimmen. Der Hersteller von Dove-Seife und Ben&Jerry's-Eis, der derzeit 7.300 Menschen in Grossbritannien und 3.100 Mitarbeiter in den Niederlanden beschäftigt, begründete seine Entscheidung damit, dass die Aktien der niederländischen Geschäftseinheit rund 55 Prozent des gesamten Aktienkapitals des Konzerns ausmachten.

