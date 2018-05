Unicredit steigert Nettogewinn im ersten Quartal um fast 23 Prozent

Von Pietro Lombardi

MAILAND (Dow Jones)--Die italienische Grossbank Unicredit ist mit einem prozentual zweistelligen Nettogewinnzuwachs in das Jahr 2018 gestartet. Die Unicredit SpA verdiente von Januar bis März unter dem Strich 1,11 Milliarden Euro und damit fast 23 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dabei profitierte die Bank vor allem von geringeren Abschreibungen in Höhe von 496 Millionen Euro nach 766 Millionen im ersten Quartal 2017. Operativ verharrte der Gewinn mit 5,11 Milliarden Euro in etwa auf Vorjahresniveau.

In diesem Jahr setzt die Bank auf höhere Gebühren und Kosteneinsparungen als Gewinntreiber.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2018 01:52 ET (05:52 GMT)