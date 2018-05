Un premier stade de rugby conforme aux règlements internationaux à Ahuntsic-Cartierville

MONTRÉAL, le 13 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le premier stade de rugby conforme aux règlements internationaux à Montréal accueillera dès cet été des joueurs et joueuses au parc Henri-Julien, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

Le projet, dont les travaux ont été complétés à l'automne 2017, consistait à optimiser le terrain de soccer en un terrain à deux vocations pour le soccer et le rugby, avec revêtement complet en gazon synthétique. Un système d'éclairage approprié et aux normes a été ajouté, ainsi que tous les équipements connexes (buts amovibles de soccer, ancrages des buts, bancs des joueurs, poteaux de but de rugby avec coussins protecteurs, gradins en aluminium, tableau de pointage, etc.).

« Le rugby est un sport émergeant au Québec et au Canada. Sa popularité ne cesse d'augmenter, notamment après la belle performance de nos olympiens aux Jeux Olympiques de Rio. Notre administration est fière d'investir dans le développement d'une diversité de plateaux sportifs à Montréal afin de permettre à la population de pratiquer, d'apprécier et de découvrir un large éventail de sports et d'activités. Nous voulons soutenir le développement de la pratique sportive tous sports confondus, tant pour ses retombées positives sur la santé, qu'en développement social et économique », a commenté M. Hadrien Parizeau, conseiller associé en matière de jeunesse, de sports et de loisirs.

« Ce stade était attendu par les amateurs et les sportifs de partout à Montréal, c'est une grande satisfaction de voir les travaux terminés. Il contribuera à bonifier l'offre de Montréal sur la scène internationale en matière d'événements sportifs. Rappelons le positionnement exceptionnel de Montréal dans les classements canadien et international en ce qui concerne la tenue d'événements sportifs. Nous voulons poursuivre sur cette lancée et nous nous donnons les moyens pour le faire », a déclaré la responsable des sports et loisirs à la Ville de Montréal, Mme Rosannie Filato, membre du comité exécutif, responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine ainsi que des sports et loisirs.

« L'arrondissement Ahuntsic-Cartierville travaille à diversifier son offre en sports et loisirs. Nous avons profité de la mise aux normes d'un terrain de soccer pour y ajouter la possibilité d'y jouer aussi au rugby. De plus en plus de gens s'intéressent au rugby dans Ahuntsic-Cartierville et à Montréal et nous sommes très fiers de pouvoir leur permettre de pratiquer ce sport sur un terrain de grande qualité », a ajouté Mme Émilie Thuillier, mairesse d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Ces travaux, réalisés à la suite d'un appel d'intention auprès des arrondissements représentent un investissement de 2,7 M$, taxes incluses (travaux d'infrastructure et de revêtement synthétique) financés par la ville-centre dans le cadre du Programme des équipements sportifs supra locaux.

Le Programme des équipements sportifs supra locaux a pour objectif de soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets liés à des équipements supra locaux, dont la desserte et le rayonnement dépassent largement l'arrondissement dans lequel ils sont situés.

L'arrondissement s'est engagé à allouer un minimum de 25 heures hebdomadaires aux équipes de rugby de la mi-avril à la mi-octobre, à raison de deux soirs et une journée de fin de semaine.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif