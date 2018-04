Un nouveau centre d'hébergement et de soins de longue durée sera construit à Lachute

LACHUTE, QC, le 13 avril 2018 /CNW Telbec/ - En vue d'offrir les meilleures infrastructures possible en matière de soins de santé et de services sociaux à la population, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et le député d'Argenteuil, monsieur Yves St-Denis, ont annoncé aujourd'hui la construction d'un nouveau centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Lachute.

Le nouveau CHSLD disposera de 132 lits pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Construit et aménagé selon les normes et standards les plus actuels, il sera situé à proximité du Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil. Les lits qui s'y trouvent actuellement seront d'ailleurs déménagés dans la nouvelle construction afin d'offrir aux résidents un environnement plus sécuritaire et mieux adapté à leurs besoins. Une analyse sera réalisée afin de déterminer ce qui adviendra des espaces vacants au Centre multiservices de santé et de services sociaux.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans l'ensemble des efforts considérables que nous avons faits ces dernières années afin de moderniser nos installations, particulièrement nos CHSLD. Notre vision est d'offrir des milieux de vie à la fois accueillants, sécuritaires et fonctionnels aux résidents. Nous avons à cœur de soutenir des projets d'infrastructures modernes, qui sont le mieux adaptés possible aux besoins de cette clientèle. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Il s'agit aujourd'hui d'une excellente nouvelle pour les citoyens d'Argenteuil. Ce nouveau CHSLD viendra répondre à un besoin réel de la population et il est important pour moi que nos aînés puissent avoir accès aux meilleurs soins et services, dans des lieux accueillants et sécuritaires qui répondent à leurs besoins et d'offrir un lieu de travail adéquat pour les centaines d'employés qui s'occupent de ces citoyens quotidiennement. Cet important investissement fait foi de nombreuses années de travail. En 2014, j'avais pris l'engagement que ce projet se concrétise et je suis très fier que notre collaboration ait porté ses fruits. »

Yves St-Denis, député d'Argenteuil

« Il s'agit aujourd'hui d'une bonne nouvelle pour les citoyens de la région. Ce nouveau CHSLD viendra répondre à un besoin réel de la population, car l'hébergement de ces résidents dans un milieu hospitalier n'est pas idéal. Il est important pour moi que les personnes âgées en perte d'autonomie puissent avoir accès aux meilleurs soins et services, dans des lieux accueillants et sécuritaires qui répondent à leurs besoins évolutifs. »

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Une estimation des coûts de construction et un échéancier plus précis seront dévoilés ultérieurement. Pour l'instant, on estime que la livraison du bâtiment devrait se faire d'ici la fin 2022, et que le coût pour la construction, qui sera entièrement financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, serait d'environ 45 M$.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux