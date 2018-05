ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Preisdruck im Euroraum bleibt sehr verhalten

Der Preisdruck in der Eurozone ist im April sehr verhalten geblieben. Mit 1,2 Prozent liegt die jährliche Inflationsrate deutlich unter dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp 2 Prozent. Die Statistikbehörde Eurostat bestätigte damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 3. Mai. Die Kernrate (ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak) sank von 1,0 auf 0,7 Prozent. Die erste Meldung wurde damit ebenfalls bestätigt.

EZB teilt bei Dollar-Tender 80,5 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 80,5 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 80 Millionen nachgefragt und erhalten.

Bauindustrie rechnet wegen Booms mit noch höheren Umsätzen

Wegen des ungebrochenen Baubooms in Deutschland haben die Unternehmen der Branche ihre Umsatzprognose angehoben. Der Hauptverband der Bauindustrie erwartet nun, dass die Erlöse im laufenden Jahr im Vergleich zu 2017 um 6 Prozent klettern werden. Am Jahresbeginn hatte die Schätzung noch auf ein Plus von 4 Prozent gelautet.

Deutsche Chemiebranche startet gut ins Jahr 2018

Die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie hat im ersten Quartal sowohl ihre Produktion gesteigert als auch die Preise erhöht. Die Nachfrage nach Chemikalien in der deutschen Industrie sei weiterhin gross und die Exporte entwickelten sich noch besser, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) mitteilte. Zudem bestätigte der Verband die Jahresprognose.

Britische Abgeordnete regen Zerschlagung der "Grossen Vier" an

Wichtige britische Unterhausauschüsse empfehlen der Downing Street, das Schicksal der grossen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der landeseigenen Monopolkommission zu überlassen. Sie soll nach dem Zusammenbruch von Carillion klären, ob die "Grossen Vier" - KPMG, Ernst & Young, Pricewaterhousecoopers und Deloitte - womöglich zerschlagen werden.

IEA: Globale Ölvorräte fallen auf Dreijahrestief

Die kommerziellen Ölvorräte in den Industrieländern sind auf ihr niedrigstes Niveau seit drei Jahren gefallen. Die Internationale Energie-Agentur (IEA) sieht darin ein Zeichen, dass die globale Angebotsschwemme eingedämmt und der Markt wieder ins Gleichgewicht gebracht ist. In ihrem monatlichen Ölmarktbericht erklärte die IEA, dass die kommerziellen Ölvorräte der OECD im März um 26,8 Millionen Barrel auf 62,819 Milliarden Barrel gegenüber dem Vormonat gesunken sind.

Merkel warnt vor Wohlstandskrise durch weltweite Bedrohungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland hervorgehoben und gleichzeitig vor der Bedrohung des Wohlstands durch geopolitische Risiken gewarnt. Es sei für jedermann erkennbar, dass der Haushalt 2018 und die mittelfristige Finanzplanung "wieder sehr gute Daten aufweisen", sagte die CDU-Vorsitzende bei der Generaldebatte im Bundestag. Unabhängig davon gebe es jedoch fast jeden Tag neue schlimme Nachrichten aus der Welt. Deutschland könne darauf nur im Rahmen von EU und Nato reagieren.

Karlsruhe prüft Zulässigkeit des Rundfunkbeitrags

Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am Mittwoch die Verhandlung über die Zulässigkeit des Rundfunkbeitrags begonnen. Das Gericht prüft, ob die Erhebung des Beitrags von 17,50 Euro monatlich pro Wohnung rechtens ist. Nach Ansicht der Kläger handelt es sich bei dem Rundfunkbeitrag nicht um eine Gebühr, sondern um eine Steuer, die die Länder wegen fehlender Kompetenz nicht erheben dürften.

Italiens Koalitionäre weisen Programmentwurf von sich

Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega Nord haben den angeblichen Entwurf für ein Regierungsprogramm, der an lokale Medien durchgesickert war, von sich gewiesen. In dem Entwurf wurde für die Einführung europäischer Verfahren plädiert, die es Staaten erlauben würde, den Euro aufzugeben. In einer gemeinsamen Erklärung teilten die beiden Parteien mit, dass der Entwurf vom 14. Mai, der von der Huffington Post Italia am späten Dienstag veröffentlicht worden war, alt und seitdem erheblich geändert worden sei.

Belgische Justiz lehnt Auslieferung katalanischer Politiker ab

Die belgische Justiz hat die Ausführung des von Spanien erteilten europäischen Haftbefehls gegen drei katalanische Ex-Minister abgelehnt. Es gebe keine gültigen nationalen Haftbefehle, die dem europäischen Haftbefehl entsprächen, urteilte das zuständige Gericht in Brüssel.

Isländische Notenbank lässt Leitzins bei 4,25%

Thailands Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 1,5%

US/MBA Market Index Woche per 11. Mai -2,7% auf 376,5 (Vorwoche: 387,1)

US/MBA Purchase Index Woche per 11. Mai -2,1% auf 252,4 (Vorwoche: 257,7)

US/MBA Refinance Index Woche per 11. Mai -3,8% auf 1.057,1 (Vorwoche: 1.098,4)

