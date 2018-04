ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Regierung senkt Prognose 2018 - Altmaier: Weiter kräftiger Aufschwung

Die Bundesregierung rechnet mit einem weiter lebendigen Aufschwung in Deutschland, senkt aber ihre Prognose für die Entwicklung in diesem Jahr leicht auf 2,3 Prozent. Für nächstes Jahr erwartet der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 2,1 Prozent. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem kräftigen, anhaltenden Aufschwung", erklärte der Wirtschaftsminister bei einer Pressekonferenz.

Netzagentur wehrt sich gegen Urteil zu Netzrenditen

Die Bundesnetzagentur hat Rechtsbeschwerde gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf zu den Renditen auf Strom- und Gasnetze eingelegt. Die Richter hatten im März geurteilt, dass die durch die Behörde verfügte Senkung der Eigenkapitalzinssätze für die Netzbetreiber zu weit geht.

Ifo: Erwartungen der Exporteure etwas eingetrübt

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren verschlechert sich weiter. Der im Dezember begonnene Trend setzte sich im April fort, allerdings in etwas verringerten Tempo. Die vom Ifo-Institut ermittelten Exporterwartungen der Industrie sind im April auf 15,6 Saldenpunkte von 15,8 im März gesunken. Damit kehrt aus Sicht der Wirtschaftsforscher wieder Normalität in der Branche ein. Im Juli 2017 hatte der Indikator ein Mehrjahreshoch mit 23,6 erreicht. Seit den im November erreichten 22,8 Punkten ging es indes kontinuierlich nach unten.

Bundeskabinett gibt grünes Licht für diesjährige Rentenerhöhung

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch grünes Licht für die anstehende Rentenerhöhung gegeben. Die gesetzlichen Altersbezüge der über 20 Millionen Rentner in Deutschland steigen im Juli um mehr als 3 Prozent. In Westdeutschland beträgt das Plus 3,22 Prozent, in den neuen Ländern 3,37 Prozent. Der aktuelle Rentenwert Ost steigt damit auf 95,8 Prozent des aktuellen Rentenwerts West. Bisher lag der Wert bei 95,7 Prozent. Ein einheitliches Rentenrecht für ganz Deutschland soll es 2025 geben.

Riester-Rente lohnt sich laut Studie für Mütter besonders

Die häufig kritisierte Riester-Rente kann einer Prognos-Studie zufolge für Mütter spürbare Verbesserungen der Altersvorsorge bringen. Dank der für Kinder gezahlten Zulagen könnten Frauen, abhängig vom Gehalt, ihre Rente um bis zu 20 Prozent aufstocken, teilte der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) als Auftraggeber der Studiemit. Darüber hinaus kommt die Studie zu dem Schluss, dass eine frühere Rückkehr von Frauen auf den Arbeitsmarkt die Rentenkasse und damit die Steuerzahler entlastet.

EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 2,281 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 2,281 Milliarden Euro zugeteilt. Damit besorgten sich die Banken des Euroraums 0,237 Milliarden Euro weniger Liquidität.

Arbeitslosigkeit in Frankreich im 1. Quartal leicht gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in Frankreich ist im ersten Quartal 2018 leicht gesunken. Die durchschnittliche Zahl der Personen, die im ersten Quartal als voll arbeitslos gemeldet waren, sank gegenüber dem Vorquartal um 1 Prozent auf 3.435.900, so das Arbeitsministerium am Mittwoch. Das waren 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Rückgang deutet darauf hin, dass die französische Wirtschaft zu Beginn des Jahres auf einer soliden Basis steht.

Türkische Zentralbank erhöht Zins auf Spätliquidität um 75 Basispunkte

Die türkische Zentralbank hat ihren Zinssatz für Notfallkredite um 75 Basispunkte angehoben. Damit liegt der Satz für die sogenannte Spätliquidität bei 13,50 (12,75) Prozent. Es war die erste Zinserhöhung seit Dezember 2017. Die übrigen Leitzinsen liessen die Währungshüter unangetastet: Den als Kern-Leitzins geltenden einwöchigen Repo-Satz bei 8,00 Prozent, den Tagesgeldeinlagensatz bei 7,25 Prozent und den Tagesgeldaufnahmesatz bei 9,25 Prozent.

Ruhani weist Vorstoss für neues Atomabkommen mit dem Iran zurück

Irans Präsident Hassan Ruhani hat einen Vorstoss der USA und Frankreichs für ein neues Abkommen zum Atomprogramm seines Landes zurückgewiesen. "Gemeinsam mit einem europäischen Staatschef sagen sie, 'Wir wollen eine Vereinbarung zu siebt'. Wozu? Mit welchem Recht?", fragte Ruhani am Mittwoch mit Blick auf US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Macron und Trump hatten sich dafür ausgesprochen, mit dem Iran ein "neues Abkommen" zu dessen Atomprogramm auszuarbeiten.

Russland sieht "keine Alternative" zu Atomabkommen mit Iran

Russland hat den Vorstoss von US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem neuen Atomabkommen mit dem Iran zurückgewiesen. "Wir glauben, dass es im Augenblick keine Alternative gibt", sagte Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin , am Mittwoch in Moskau. Russland sei dafür, an dem Abkommen "in seiner jetzigen Form" festzuhalten.

Taliban verkünden neue Frühjahrsoffensive in Afghanistan

Die radikalislamischen Taliban in Afghanistan haben den Beginn ihrer jährlichen Frühjahrsoffensive verkündet. Die Operation "Al Chandak" werde sich gegen US-Truppen und "ihre Geheimdienstagenten" richten sowie gegen ihre "internationalen Unterstützer", teilten die Taliban am Mittwoch mit. Die neue Offensive sei in Teilen eine Antwort auf die von US-Präsident Donald Trump im August verkündete Afghanistan-Strategie. Diese räumte den US-Truppen mehr Spielraum beim Kampf gegen die Aufständischen ein. Die Frühjahrsoffensive markiert normalerweise den Beginn der jährlichen Kampfsaison, allerdings hatten die Taliban im zurückliegenden Winter ihren Kampf gegen afghanische und US-Truppen fortgesetzt.

