ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

EZB hält Vorgehen gegen Rimsevics für unrechtmässig

Die Europäischen Zentralbank (EZB) hält das Vorgehen der lettischen Behörden gegen den Gouverneur der Zentralbank des Landes, Ilmars Rimsevics, für unrechtmässig und bittet den Europäischen Gerichtshof (EuGH), das klarzustellen. "Artikel 14.2 des Statuts des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) und der EZB sagt, dass ein Gouverneur nur dann von der Arbeit freigestellt werden kann, wenn er nicht mehr den Anforderungen genügt, die zur Ausfüllung seines Amts notwendig sind, oder wenn er sich ernsthafter Verfehlungen schuldig gemacht hat", heisst es in einer EZB-Mitteilung.

Commerzbank: Stimmungsindikatoren könnten EZB-Exit verzögern

Die Commerzbank ist der Ansicht, dass der seit Jahresbeginn zu beobachtende Rückgang der Stimmungsindikatoren im Euroraum einen Wendepunkt darstellt, und dass diese Indikatoren in den nächsten Monaten weiter sinken werden. Das wiederum könnte die Europäische Zentralbank (EZB) dazu bringen, den Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik weiter aufzuschieben. Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen hält es für denkbar, "dass die EZB ihr Anleihenkaufprogramm nicht zum Jahreswechsel auslaufen lässt, sondern mit einem geringen Kaufvolumen bis weit in das nächste Jahr verlängert".

BayernLB: Produktionsschwächen gab es auch 2015 und 2016

Die BayernLB glaubt nicht, dass die sich für das erste Quartal 2018 andeutende Schwäche der Produktion dem allgemeinen Konjunkturaufschwung Abbruch tun wird. "Eine ähnlich schwache Produktionsentwicklung wie aktuell war im aktuellen Aufschwung bereits kurzfristig in den Jahren 2015 und 2016 zu beobachten, ohne dass sich damals die BIP-Wachstumsraten in den jeweiligen Quartalen deutlich eingetrübt haben oder der Aufschwung zu seinem Ende kam", schreibt Volkswirt Stefan Kipar in einem Kommentar.

China drängt EU zum "gemeinsamen Handeln" im Handelsstreit mit den USA

Im Handelsstreit mit den USA hat China die Europäische Union zum "gemeinsamen Handeln" gedrängt. China und die EU seien dafür verantwortlich, dass die "multilaterale Handelsordnung respektiert" werde, erklärte Chinas EU-Botschafter Zhang Ming am Freitag in Brüssel. Beide Seiten müssten daher eine "klare Haltung" gegen Protektionismus einnehmen, fuhr er fort und reagierte damit auf jüngste Strafzoll-Androhungen aus den USA.

Insa: Deutsche mehrheitlich gegen höheren EU-Beitrag - Zeitung

Eine breite Mehrheit der Bundesbürger spricht sich in einer Umfrage gegen höhere Zahlungen Deutschlands in den EU-Haushalt aus. Einer Erhebung des Insa-Instituts für das Nachrichtenmagazin Focus zufolge finden es 65 Prozent der Befragten falsch, wenn Deutschland nach dem EU-Austritt Grossbritanniens mehr Geld nach Brüssel überweisen würde. Dagegen erklärten 19,8 Prozent der Bundesbürger, sie fänden einen höheren Beitrag Deutschlands richtig. 6,5 Prozent sagten, es sei ihnen egal.

CSU-Innenexperte will Abschiebungen zur Sache des Bundes machen

Der CSU-Innenexperte Volker Ullrich hat sich dafür ausgesprochen, dem Bund die Zuständigkeit für Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber zu übertragen. Zukünftig verspreche er sich eine Beschleunigung der Verfahren durch die sogenannten Ankerzentren, in denen das gesamte Asylverfahren abgewickelt werden solle, sagte er dem Handelsblatt. "Dazu braucht der Bund aber eine direkte gesetzliche Zuständigkeit für Rückführungen", sagte der Bundestagsabgeordnete.

Kommunen unterstützen im Streit um Familiennachzug restriktive Linie der CSU

Im Koalitionsstreit über den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz unterstützen die Kommunen die restriktive Linie von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). "Es ist der richtige Ansatz, den Familiennachzug für Flüchtlinge mit vorläufigem Schutzstatus auf höchstens 1000 pro Monat zu begrenzen", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, der Rheinischen Post. Die Kommunen dürften nicht überfordert werden. Die Beschränkung des Familiennachzugs sei daher "ein wichtiges Signal für uns".

Weil: SPD hat "unübersehbare Kompetenzdefizite" beim Thema Sicherheit

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bescheinigt seiner Partei Versäumnisse beim Thema Sicherheit. Die SPD habe in diesem Schlüsselbereich wie auch in der Ökonomie "unübersehbare Kompetenzdefizite", sagte Weil der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Beide Themenfelder seien aber gerade für klassische SPD-Wähler wichtig.

Staatsanwaltschaft wartet auf Eingang der Kautionszahlung von Puigdemont

Nach der Aussetzung des Auslieferungshaftbefehls gegen den früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont wartet die schleswig-holsteinische Generalstaatsanwaltschaft auf den Eingang der gerichtlich angeordneten Kautionszahlung. Puigdemont komme erst frei, nachdem ihrer Behörde der Eingang der 75.000 Euro nachgewiesen worden sei, sagte eine Sprecherin am Freitag in Schleswig. Sie könne dies noch nicht bestätigen.

Frankreichs Senatspräsident gegen Parlamentsreform

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stösst mit seinen Plänen für eine Parlamentsreform auf Widerstand: Der einflussreiche Senatsvorsitzende Gérard Larcher von der konservativen Partei Die Republikaner sprach sich am Freitag dagegen aus, die Zahl der Abgeordneten um 30 Prozent zu senken. Er sei in diesem Punkt "völlig uneins mit dem Präsidenten", sagte Larcher der Zeitung Le Figaro.

USA genehmigen Verkauf von Artilleriesystemen an Saudi-Arabien

Die USA haben den Verkauf von Artilleriesystemen an Saudi-Arabien im Umfang von 1,31 Milliarden US-Dollar genehmigt. Es gehe um die Lieferung von 180 Haubitzen vom Typ M109A5/A6 sowie Ausrüstung, um diese in das Artilleriesystem Paladin umzubauen, teilte das US-Aussenministerium am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit. Saudi-Arabien trage massgeblich "zu politischer Stabilität und wirtschaftlichem Fortschritt im Nahen Osten bei", hiess es weiter.

Britischer Botschafter macht Russland in der Skripal-Affäre neue Vorwürfe

Der britische Botschafter in Deutschland, Sebastian Wood, hat in der Affäre um den vergifteten russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal weitere Vorwürfe gegen Russland erhoben. Es sei bekannt, dass der Typ des Nervengiftes ursprünglich in Russland entwickelt worden sei, sagte Wood am Freitag im Deutschlandfunk. Russland habe ausserdem nachweislich mit dem Nowitschok-Nervengift experimentiert.

Moskau weist Bericht über Nowitschok-Lager in russischem Militärlabor zurück

Moskau hat am Freitag einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach das Nervengift beim Anschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal aus einer Forschungseinrichtung in Zentralrussland stammte. "Dieses Labor war nie Teil unserer Arbeit", sagte Michail Babitsch, Kremlgesandter im Föderationskreis Wolga, der Nachrichtenagentur Interfax. Die Standorte, an denen chemische Waffen gelagert wurden, seien "wohlbekannt", erklärte Babitsch. Schichani gehöre nicht dazu.

SCHWEIZ

SNB: Währungsreserven März 737,8 Mrd CHF

SNB: Währungsreserven betrugen im Feb 732,3 Mrd CHF

