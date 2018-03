ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank: Kräftiger Aufschwung setzt sich im ersten Quartal fort

Die Bundesbank beurteilt den deutschen Konjunkturausblick etwas vorsichtiger als zuletzt. In ihrem Monatsbericht für März kommt sie zu der Einschätzung, dass sich der kräftige Wirtschaftsaufschwung im ersten Quartal fortsetzen dürfte. In dem Bericht für Februar hatte die Bundesbank noch eine leichte Wachstumsverstärkung für möglich gehalten.´Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im vierten Quartal 2017 um 0,6 Prozent gestiegen.

Bundesbank: Banken halten wegen Negativzins deutlich mehr Bargeld

Die deutschen Banken halten nach Erkenntnissen der Deutschen Bundesbank derzeit deutlich mehr Bargeld als sonst, um den auf Überschusseinlagen zu zahlenden Zins zu umgehen. In ihrem Monatsbericht für März schätzt die Bundesbank den zusätzlichen Barbestand auf 10 Milliarden Euro.

Weidmann für "zügiges Ende" der Anleihekäufe - Zeitung

Ratsmitglied Jens Weidmann hat sich für ein zügiges Ende der Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. In einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung sprach sich Weidmann zudem für mehr Haushaltsdisziplin in der Eurozone aus und gegen eine EU-Steuer.

EZB: Liquidität am Staatsanleihemarkt nicht verschlechtert

Die Liquidität am Markt für Eurozone-Staatsanleihen hat nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht unter ihrem milliardenschweren Ankaufprogramm PSPP gelitten. Die EZB begründet ihre Einschätzung mit Verweis auf Indikatoren wie den Amihud-Indikator, einen Orderbuch-Liquiditäts-Indikator und einen Liquiditätsindikator, der auf ausgeführten Transaktionen basiert.

FSB: Krypto-Assets derzeit keine Bedrohung der Finanzstabilität

Krypto-Assets wie Bitcoin stellen nach Einschätzung des Financial Stability Board (FSB) derzeit keine Bedrohung der weltweiten Finanzstabilität dar. Im Vorfeld des am Montag beginnenden Treffens der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure in Buenos Aires weist das Gremium aber darauf hin, dass diese Märkte ständig unter Beobachtung gehalten werden müssten.

Kann Chinas neuer Zentralbankchef Reformen voranbringen?

China hat einen neuen Notenbankchef: der bisherige Vize-Gouverneur Yi Gang wurde für den Posten nominiert und soll den scheidenden Zhou Xiaochuan ablösen. Die Investoren sollten jubeln, dass ein in den USA ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler und sich ein wie sein Chef Verfechter von marktwirtschaftlicher Reformen die Position an der Spitze gesichert hat. Allerdings sollten die Investoren auch erkennen, dass ihm Grenzen gesetzt sind.

EU einig über Bedingungen für Übergangsphase nach Brexit

Die Europäische Union hat sich auf die allgemeinen Bedingungen für den Übergang nach dem Austritt Grossbritanniens im März 2019 geeinigt. Wie ein EU-Beamter sagte, der mit den Vorgängen vertraut ist, haben die 27 EU-Länder vereinbart, dass Grossbritannien bis Ende 2020 weiterhin Teil der derzeitigen Regelungen der EU sein soll und alle Regeln unter der Zuständigkeit des obersten EU-Gerichtshofs umsetzt, während es bei künftigen Entscheidungen des Blocks kein Mitspracherecht hat.

EU-Handelskommissarin am Dienstag und Mittwoch in Washington

Im Konflikt um US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium reist EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nach Washington. Bei dem zweitägigen Aufenthalt am Dienstag und Mittwoch werde Malmström mit US-Handelsminister Wilbur Ross zusammenkommen, hiess es am Montag aus der EU-Kommission. US-Präsident Donald Trump hatte die Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium vergangene Woche abgezeichnet. Sie treten am Freitag in Kraft.

Merkel will Putin bald gratulieren

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will Wladimir Putin nach Angaben der Bundesregierung "sehr bald" zur Wiederwahl als russischer Staatspräsident gratulieren. "Die Bundeskanzlerin wird, wie in solchen Fällen üblich, ihn beglückwünschen", kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an. "Sie wird ein Telegramm schreiben, und zwar sehr bald." Zu sprechen sein werde in einem solchen Glückwunsch auch "über die Herausforderungen, denen wir im deutsch-russischen Verhältnis gegenüberstehen", betonte er.

Altmaier will Investitionen in kritische Infrastruktur prüfen

Der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat in einem Interview zu einer gewissenhaften Prüfung ausländischer Investitionen in Deutschland gemahnt. Er freue sich "über jeden Investor in Deutschland und in Europa", sagte Altmaier dem Handelsblatt. "Allerdings bin ich der Auffassung, dass wir strategisch wichtige Investitionen, etwa in sicherheitsrelevanten Bereichen oder wenn es um kritische Infrastruktur und Schlüsseltechnologien geht, daraufhin prüfen müssen, inwieweit sie mit nationalen Interessen in Einklang stehen", betonte der Wirtschaftsminister.

Klöckner: "Sehe EU-weite Angleichung der Zahlungen an Landwirte skeptisch"

Julia Klöckner (CDU) hat sich bei ihrem ersten Besuch als Bundeslandwirtschaftsministerin in Brüssel skeptisch gegenüber einer vollständigen und EU-weiten Angleichung der Zahlungen an landwirtschaftliche Betriebe gezeigt. Es sei wichtig, sich die unterschiedlichen Bedingungen in den Ländern vor Augen zu führen, sagte Klöckner am Montag vor einem Treffen der EU-Agrarminister.

VDMA kritisiert Seehofers Plan für mehr Grenzkontrollen

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat die Forderung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hart kritisiert, die Grenzkontrollen im Schengen-Raum zu intensivieren. "Bundeskanzlerin Angela Merkel muss Ihrem Minister Seehofer jetzt klarmachen, dass er nicht mehr von München aus für krawallige Überschriften zuständig ist", erklärte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann.

Scholz holt Goldman-Banker und Bahn-Rückkehrer als Staatsekretäre

Das Bundesfinanzministerium hat vier beamtete Staatssekretäre benannt, die unter der Leitung des neuen Finanzministers Olaf Scholz (SPD) tätig sein sollen. Dies sollen nach Zustimmung des Bundeskabinetts Wolfgang Schmidt, Rolf Boesinger, Werner Gatzer und Jörg Kukies sein, teilte das Ministerium mit. Dabei handelt es sich um zwei Scholz-Vertraute aus Hamburg, einen Rückkehrer von der Bahn und einen bisherigen Investmentbanker von Goldman Sachs. Die Zuschnitte der einzelnen Ressorts wurden dabei zum Teil neu geordnet.

EU-Aussenminister verurteilen Giftanschlag von Salisbury scharf

Die EU-Aussenminister haben den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion in Grossbritannien scharf verurteilt und ihre "uneingeschränkte Solidarität" mit der britischen Regierung bekundet. Die EU nehme zudem die britische Einschätzung "äusserst ernst, dass es höchst wahrscheinlich ist, dass die Russische Föderation verantwortlich ist", hiess es in einer gemeinsamen Erklärung der Minister am Montag in Brüssel. Der "rücksichtslose und illegale" Angriff habe das Leben vieler Bürger bedroht.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Handelsbilanz Jan Überschuss 3,3 Mrd EUR (Vj Defizit 1,4 Mrd EUR)

