ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Die EU hat ihre umfangreichen Sanktionen gegen die Regierung von Syriens Machthaber Baschar al-Assad um ein weiteres Jahr verlängert. Die "Strafmassnahmen gegen das syrische Regime und seine Unterstützer" blieben bis zum 1. Juni 2019 in Kraft, beschloss der EU-Ministerrat in Brüssel. Zu den Sanktionen gehören unter anderem ein Ölembargo, Beschränkungen für Investitionen und das Einfrieren von Guthaben der syrischen Zentralbank in der EU.

EU verhängt nach umstrittener Wahl in Venezuela neue Sanktionen

Nach der umstrittenen Wiederwahl von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro verhängt die EU neue Sanktionen gegen Vertreter des südamerikanischen Landes. Die EU-Aussenminister beschlossen am Montag in Brüssel, Verantwortliche für die Wahl in Regierung und Behörden mit Einreise- und Vermögenssperren zu belegen. Eine Liste der Betroffenen soll Teilnehmern zufolge im Juni verabschiedet werden. Zudem verlangten die Minister Neuwahlen nach internationalen Standards.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Apr Einzelhandelsumsatz +3,6% gg Vorjahr

Schweden Apr Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +2,0% gg Vorjahr

Schweden Apr Einzelhandelsumsatz +0,6% gg Vormonat

Schweden Apr Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: -0,6% gg Vormonat

Schweden Apr Handelsbilanz Defizit 6,5 Mrd SEK

Schweden Apr Exporte 115,9 Mrd SEK

Schweden Apr Importe 122,4 Mrd SEK

Hongkong Apr Exporte +8,1% gg Vorjahr

Hongkong Apr Importe +11,1% gg Vorjahr

Hongkong Handelsbilanz Apr Defizit 46,9 Mrd HKD

