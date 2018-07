Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wegen Hitzewelle müssen erste Atomkraftwerke ihre Leistung herunterfahren

Wegen der Hitzewelle müssen die ersten Atomkraftwerke in Deutschland ihre Leistung herunterfahren. Das Atomkraftwerk Philippsburg in Baden-Württemberg etwa reduzierte seine Leistung von Block zwei um bis zu 10 Prozent, wie der Betreiber ENBW mitteilte. Andere Kraftwerke in Deutschland und Europa könnten folgen.

Macrons empfängt britische Premierministerin May am Freitag

Der französische Premierminister Emmanuel Macron empfängt am Freitag die britische Premierministerin Theresa May in Fort Bregançon in Südfrankreich. Geplant ist zunächst ein Arbeitstreffen, wie der Elysée-Palast mitteilte. Anschliessend findet ein privates Abendessen des Präsidentenpaares mit May und ihrem Ehemann Philip statt.

Türkische Zentralbank erhöht Inflationsprognosen

Die türkische Notenbank hat ihre Inflationsprognosen für 2018 und 2019 deutlich angehoben und gelobt, die Geldpolitik bei Bedarf weiter zu straffen. Die Inflationsprognose für dieses Jahr stieg von 8,4 auf 13,4 Prozent und für 2019 von 6,5 auf 9,3 Prozent.

Ausgaben und Einkommen der US-Haushalte steigen solide

Die Ausgaben und Einkommen der US-Haushalte sind im Juni solide gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Verbraucher in der Lage sind, die Wirtschaft anzukurbeln. Verglichen mit dem Vormonat stiegen die Ausgaben um 0,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Für Mai wurde ein revidierter Anstieg von 0,5 Prozent (vorläufig: 0,2 Prozent) genannt. Für die Einkommen meldete das Ministerium einen Anstieg von 0,4 Prozent. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,3 Prozent erwartet. Das für Mai gemeldete Plus von 0,4 Prozent wurde bestätigt.

US-Arbeitskosten im 2. Quartal mit höchstem Jahresanstieg in Dekade

Die Arbeitskosten in den USA sind im zweiten Quartal mit der stärksten Rate seit knapp einem Jahrzehnt gestiegen. Im Vergleich zum Vorquartal war die Zunahme indes etwas langsamer als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sie sich um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,7 Prozent prognostiziert. Im ersten Quartal war ein Plus von 0,8 Prozent ermittelt werden. Auf Jahressicht lagen die Arbeitskosten im zweiten Quartal um 2,8 Prozent höher.

Trump legt sich mit mächtigen konservativen Grossspendern an

US-Präsident Donald Trump ist auf Konfrontationskurs zu den konservativen Grossindustriellen Charles und David Koch gegangen, die seit Jahren zu den wichtigsten Geldgebern seiner Republikanischen Partei zählen. Trump bezeichnete die beiden Milliardäre am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter als "totalen Witz" in republikanischen Kreisen, der Einfluss ihres Netzwerks sei "überbewertet". Mit der heftigen Attacke reagierte Trump auf Kritik der Koch-Brüder an seinem Kurs, besonders an seiner protektionistischen Handelspolitik.

Längere Zahlungsziele könnten afrikanischer Wirtschaft helfen

Ein längeres Zahlungsziel statt kurzer Fristen könnte den Wirtschaftsmotor Afrikas einer Studie zufolge erheblich auf Touren bringen. Bis 2020 wären rund 45 Milliarden US-Dollar (38,4 Milliarden Euro) an gebundenem Kapital freisetzbar, wenn Lieferanten ein Zahlungsziel von 30 Tagen gewähren würden, wie es in der Studie "Let Africa enter its Belle Époque" des Kreditversicherers Euler Hermes heisst. Demnach werden beispielsweise in Marokko noch rund ein Drittel der Geschäfte per Barzahlung abgewickelt.

