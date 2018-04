US-Tochter von AXA zielt bei Börsengang auf 4 Milliarden Dollar

Die AXA Equitable Holdings plane, Anfang nächster Woche eine erste Preisspanne für den Börsengang festzulegen, sagten Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind.

Die US-Tochter hoffe, durch das IPO rund 4 Milliarden US-Dollar einzunehmen und strebt eine Unternehmensbewertung von ungefähr 12 Milliarden Dollar an, sagten die informierten Personen.

Die AXA Equitable Holdings ist einer der ältesten amerikanischen Lebensversicherer. Sie wurde 1859 in New York gegründet und war lange Zeit unter dem Namen Equitable Life Assurance Society of the U.S. bekannt. Im Jahr 1992 wurde sie von AXA übernommen.

Ein Teil des Erlöses aus dem Börsengang wird von der Muttergesellschaft von AXA Equitable Holdings zur Finanzierung des Erwerbs der XL Group verwendet werden. Nach der Ankündigung des XL-Deals hatte die in Paris ansässige AXA erklärt, sie werde die bestehenden Pläne zur Abspaltung ihres grossen US-Lebensversicherungsgeschäfts im Rahmen eines öffentlichen Angebots beschleunigen.

Der bisher grösste Börsengang in den USA ist in diesem Jahr war jener des brasilianische Finanztechnologieunternehmens PagSeguro Digital mit einem Volumen von 2,6 Milliarden Dollar.

Von Maureen Farrell

NEW YORK (Dow Jones)