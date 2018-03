US-HOCHTIEF-Tochter baut für 520 Millionen Dollar Bürokomplex

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Tochter des deutschen Baukonzerns HOCHTIEF hat einen Grossauftrag zum Bau eines Nullemissions-Bürokomplexes in Kalifornien bekommen. Turner soll zusammen mit AC Martin die neue Zentrale der kalifornischen Naturschutzbehörde (California Department of Natural Resources) und für andere im Umweltschutz tätigen Agenturen bauen.

Der Auftrag für das 20-stöckige Hochhaus in Scaramento hat ein Volumen von 520 Millionen US-Dollar und soll 2021 abgeschlossen sein. Die Behörde ist unter anderem für den Gewässerschutz und die Programme gegen Waldbrände in dem Bundestaat an der US-Westküste zuständig.

March 19, 2018 04:53 ET (08:53 GMT)