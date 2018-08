UL et la North American Association for Environmental Education annonce les lauréats des prix Innovative Education Award de 2018

Le programme des prix E-STEM (Environmental STEM) a remis un million de dollars depuis son lancement en 2014

NORTHBROOK, Illinois et WASHINGTON, 1er août 2018 /CNW/ - Underwriters Laboratories (UL NFP), en partenariat avec la North American Association for Environmental Education (NAAEE), annonce aujourd'hui cinq lauréats de l'édition de cette année des prix annuels UL Innovative Education Award (ULIEA). Ces organismes à but non lucratif ont fait une différence dans leurs collectivités grâce à leur travail visant à promouvoir l'éducation à l'environnement par l'entremise des principes STEM (E-STEM). En conséquence, ils recevront une récompense financière d'une valeur établie entre 25 000 $ et 100 000 $ et rejoindront un impressionnant réseau d'anciens récipiendaires de prix ULIEA aux vues similaires. De plus, les gagnants travailleront avec les employés d'UL, dont des experts en science, en ingénierie, en technologie et en marketing, pour renforcer leurs réussites actuelles.

Cette année, le gagnant du grand prix, qui remporte 100 000 $, est Techbridge Girls, établi à Oakland. Servant des centaines de filles réparties dans plusieurs États, le programme ChangeMakers de Techbridge Girls ouvre les portes du monde de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques aux jeunes filles issues de communautés à faible revenu au moyen de projets environnementaux pratiques. Qu'il s'agisse d'orchestrer le nettoyage d'un déversement de pétrole simulé ou d'en apprendre plus à propos de la filtration d'eau, le programme de Techbridge Girls permet à ses participants de mettre en œuvre les principes E-STEM par des applications bien réelles.

« Le personnel de Techbridge Girls est honoré de remporter un prix UL Innovative Education Award et nous sommes impatients de tirer parti de cette distinction pour améliorer les perspectives d'avenir des filles de l'ensemble du pays grâce à ses occasions d'apprentissage STEM de grande qualité », soutient Nikole Collins-Puri, chef de la direction de Techbridge Girls.

Les quatre autres lauréats de 2018 sont :

Ocean Discovery Institute (lauréat d'un prix de 50 000 $) : un organisme à but non lucratif établi à San Diego qui se sert de l'océan pour permettre aux élèves et aux étudiants (de la troisième année jusqu'au collège) d'une communauté urbaine unique à devenir les leaders de demain en matière de science et de conservation par une formation scientifique gratuite.

: un organisme à but non lucratif établi à qui se sert de l'océan pour permettre aux élèves et aux étudiants (de la troisième année jusqu'au collège) d'une communauté urbaine unique à devenir les leaders de demain en matière de science et de conservation par une formation scientifique gratuite. Sweet Water Foundation (lauréat d'un prix de 50 000 $) : un organisme à but non lucratif établi à Chicago qui permet aux jeunes de mieux comprendre le milieu écologique urbain et de prendre les rênes pour améliorer leurs collectivités par l'entremise du jardinage, de l'agriculture urbaine, de l'embellissement de quartier, et plus encore.

: un organisme à but non lucratif établi à qui permet aux jeunes de mieux comprendre le milieu écologique urbain et de prendre les rênes pour améliorer leurs collectivités par l'entremise du jardinage, de l'agriculture urbaine, de l'embellissement de quartier, et plus encore. 'Alala Reintroduction Community Inquiry Program (lauréat d'un prix de 25 000 $) : dirigé par le San Diego Zoo Global, ce programme donne aux étudiants d'Hawaï la possibilité de contribuer au rétablissement de la corneille d'Hawaï ('Alala), actuellement disparue à l'état sauvage, tout en découvrant son importance écologique.

: dirigé par le San Diego Zoo Global, ce programme donne aux étudiants d'Hawaï la possibilité de contribuer au rétablissement de la corneille d'Hawaï ('Alala), actuellement disparue à l'état sauvage, tout en découvrant son importance écologique. Groundswell Michigan (lauréat d'un prix de 25 000 $) : une initiative émanant du Grand Valley State University College of Education au Michigan qui appuie les éducateurs souhaitant aller au-delà de la salle de classe pour enseigner aux étudiants à résoudre de véritables problèmes en contexte environnemental.

Les prix ULIEA s'adressent chaque année aux organismes à but non lucratif du Canada et des États-Unis qui font progresser les principes E-STEM, les collectivités durables et l'émancipation des jeunes. Cette année, les candidats provenaient de 33 États américains et de trois provinces canadiennes. Les dossiers soumis dans le cadre de l'édition 2018 étaient particulièrement impressionnants et faisaient montre de l'impact mesurable de chaque programme sur ses participants.

« Nous nous réjouissons de célébrer les gagnants des prix Innovative Education Award de 2018 pour leurs efforts permettant de rehausser les principes E-STEM au sein de leurs communautés et de permettre aux jeunes de provoquer le changement en réglant les problèmes environnementaux », soutient Cara Gizzi, vice-présidente de l'éducation et de l'intervention, Underwriters Laboratories. « Ces cinq organisations se joignent à une cohorte d'anciens lauréats de prix ULIEA qui ont la chance de collaborer pour élargir davantage les programmes de formation et les occasions E-STEM mis à la disposition de la jeunesse d'aujourd'hui. »

Les prix ULIEA remettent annuellement 250 000 $ aux organisations qui incarnent des avantages éducatifs tangibles et l'engagement communautaire. Les anciens lauréats ont fait la promotion de l'effort E-STEM de plusieurs façons, notamment en enseignant aux jeunes la durabilité et l'agriculture en milieu urbain, en établissant des laboratoires scientifiques dans des écoles publiques urbaines au moyen de technologies d'agriculture hydroponique, en offrant des programmes de formation pratiques à bord de « salles de classe flottantes », en enseignant aux étudiants les compétences requises pour mettre en place des normes zéro déchet dans les cafétérias, et plus encore. Cette année, le millionième dollar depuis la mise sur pied du programme, il y a de cela quatre ans, a été remis à un organisme éducatif à but non lucratif méritant.

Les gagnants précédents se sont servis de leur bourse de diverses manières afin d'accroître l'ampleur et la portée de leurs programmes ou de lancer de nouvelles initiatives d'apprentissage. Par exemple, SPARK, un programme d'apprentissage familial axé sur la nature qui est rattaché à la Chincoteague Bay Field Station, a pu faire l'acquisition d'un minibus pour transporter les familles de la côte est de la Virginie et pour veiller à ce qu'elles jouissent d'un accès constant au programme et qu'elles puissent y participer quant elles le veulent. Un autre ancien lauréat, NY Sun Works, une organisation qui construit des laboratoires de science innovants dans les écoles urbaines, s'est servi de sa bourse pour établir un centre d'apprentissage en ligne qui propose un programme de découverte de la science de la durabilité aux jeunes de la 12e année (K-12 grade Discovering Sustainability Science) ainsi que des vidéos éducatives et d'autres ressources pour aider les enseignants et les éducateurs à tirer le meilleur parti du programme.

« Les lauréats de cette année sont à l'avant-plan de la prestation d'occasions d'apprentissage innovatrices et accessibles aux jeunes dans le besoin », souligne Christiane Maertens, directrice adjointe à la NAAEE. « Nous sommes fiers de célébrer la quatrième année de notre partenariat avec UL NFP et sommes impatients de rencontrer en personne les dirigeants de ces organisations inspirantes. »

Les gagnants de 2018 se réuniront du 8 au 10 août 2018 pour un sommet sur le leadership. Cet événement offre la possibilité de rencontrer les autres vainqueurs, d'échanger des pratiques d'excellence, de réseauter avec les autres organisations victorieuses et de travailler avec les professionnels de UL et de la NAAEE pour faire avancer leurs causes.

