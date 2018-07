The CO-Firm : le nouvel outil d'évaluation climateXcellence aide à identifier les opportunités et risques financiers liés au changement climatique

HAMBOURG, Allemagne, July 31, 2018 /PRNewswire/ --

L'outil climateXcellence, développé par The CO-Firm, permet une modélisation basée sur des scénarios de risques et d'opportunités climatiques. Pour la première fois, les entreprises et investisseurs peuvent évaluer la matérialité des risques climatiques du point de vue de la rentabilité.

Les risques liés au changement climatique affectent de plus en plus l'économie réelle et financière. Par conséquent, les experts recommandent un reporting élargi de toutes les parties prenantes en ce qui concerne les risques climatiques. Et ce pour de bonnes raisons : selon le Groupe de travail sur la divulgation financière liée au climat (TCFD, Task Force on Climate Related Financial Disclosure), avant la fin du siècle, des actifs d'une valeur de 43 000 000 milliards de dollars, ce qui correspond à 3,5 fois le budget national de la Chine, vont être menacés.

C'est dans ce contexte que The CO-Firm a développé climateXcellence afin de permettre aux entreprises et aux investisseurs de déterminer leurs risques financiers plus facilement et plus rapidement, sur la base de scénarios prédéfinis et reconnus.

« Nous menons des analyses dans plus de 50 pays qui couvrent plus de 80 % du PIB mondial », a déclaré le Dr Nicole Röttmer, PDG de The CO-Firm. « Nous avons analysé plus de 33 000 entreprises, plus de 200 000 usines et 15 000 mesures d'adaptation technique aux risques et aux opportunités climatiques dans un scénario à + 2 °C et à + 2,7 °C. »

Les analyses de scénarios effectuées par The CO-Firm montrent que la transition crée plus d'opportunités que de risques lorsqu'un ajustement intervient suffisamment tôt. Les entreprises sélectionnées peuvent atteindre un potentiel de croissance de 150 % de leur EBITDA si elles se préparent suffisamment tôt et s'orientent vers un monde à + 2 °C. Si les entreprises ne parviennent pas à agir vite et à s'adapter à la transition vers une économie sobre en carbone, leurs bénéfices pourraient déjà être affectés sur le court et le moyen terme. Dans certains secteurs, les impacts pourront se faire sentir dès 2020.

Tous les résultats de cette étude sont disponibles sur le site Web de The CO-Firm pour 4 secteurs : services publics, automobile, acier et ciment.

Des partenaires renommés ont contribué au développement de ce nouvel outil : Allianz Global Investors, Allianz Climate Solutions, WWF Allemagne et l'Investment Leaders Group de l'université de Cambridge.

ClimateXcellence a été testé avec succès dans le cadre du projet Energy Transition Risk Project (http://et-risk.eu/) financé par l'UE dans le cadre d'un consortium composé de l'initiative 2° Investing, S&P Global Market Intelligence, l'université d'Oxford et d'autres.

