Tesla schreibt weiterhin Verluste

Trotz eines Rekordverlusts hat der Elektroautobauer Tesla die Erwartungen zu Jahresbeginn übertroffen. Zudem meldete die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk am Mittwoch nach US-Börsenschluss Fortschritte bei der problematischen Produktion des Hoffnungsträgers Model 3. Im ersten Quartal nahm der Verlust verglichen mit dem Vorjahreswert von 330,3 Millionen auf 709,6 Millionen US-Dollar zu. Der Umsatz wuchs um 26 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar. Damit übertrafen die Ergebnisse die Prognosen der Analysten. Die Aktie stieg nachbörslich in einer ersten Reaktion um knapp zwei Prozent.

Bei Anlegern kam zudem gut an, dass Tesla seine Produktionsziele für sein erstes Mittelklasseauto Model 3 bestätigte und trotz Problemen daran festhält, dass bis Mitte des Jahres pro Woche rund 5000 Wagen vom Band laufen. Zuletzt gab es beim schwierigen Anlauf der Massenfertigung bereits Fortschritte. In der letzten Aprilwoche stellte Tesla 2270 Model 3 her, Ende März waren es nur 2020 Stück gewesen. Die ehrgeizigen Vorgaben von Firmenchef Musk waren zuvor aber auch schon mehrfach verfehlt und nach hinten verschoben worden./hbr/DP/he

PALO ALTO (awp international)