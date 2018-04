Tesla-Zulassungen in der Schweiz und Österreich im März rückläufig

In Österreich und der Schweiz scheint das Interesse an Fahrzeugen des Elektroauto-Pioniers Tesla nachzulassen.

Im März lagen die Zulassungszahlen für Tesla -Fahrzeuge sowohl in Österreich als auch in der Schweiz unter dem Niveau von März 2017. Auch in den ersten drei Monaten 2018 war die Nachfrage insgesamt geringer als noch im Vorjahresquartal.

Nachfrageeinbruch in Österreich

Besonders deutlich fiel der Rückgang in Österreich aus. Hier wurden im März 2018 nur noch 91 Tesla-Autos zugelassen, nach 170 im Vorjahresmonat. Zuvor waren schon im Februar 2018 die Zulassungen mit 35 Wagen deutlich geringer gewesen als im Februar 2017 mit 61.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres hat sich die Zulassungszahl sogar von insgesamt 285 auf nur noch 143 Wagen halbiert.

Rückgang in der Schweiz

In der Schweiz war der Rückgang deutlich weniger drastisch. Hier sank die Nachfrage von 390 Tesla-Modellen im März 2017 auf jetzt nur noch 374. Davon entfielen 246 auf den Model S und 128 auf den Model X. Dagegen war die Zahl im Februar noch von 49 auf 52 leicht gewachsen.

Somit wurden im bisherigen Jahresverlauf 2018 441 Elektroautos von Tesla zugelassen, nach 542 in den ersten drei Monaten 2017. Doch trotz des aktuellen Rückgangs sind die Tesla-Zulassungen in Relation zur Schweizer Bevölkerung weiterhin vergleichsweise hoch.

Was sind die Gründe?

Für die Zurückhaltung der Käufer könnten diverse Negativnachrichten zum Tesla-Autopilot verantwortlich sein. So war es jüngst in Kalifornien zu einem tödlichen Unfall gekommen, bei dem das Assistenzsystem aktiviert gewesen sein soll. Dies war womöglich nicht das erste Mal, dass sich ein Tesla-Fahrer zu sehr auf den Fahrassistenten verlassen hat und ums Leben kam.

Vielleicht halten sich die Interessenten aber auch einfach nur noch etwas zurück, bis der Model 3 verfügbar ist. Dieser ist für den Massenmarkt bestimmt und deutlich günstiger als die Premiummodelle Model S oder Model X.

Redaktion finanzen.ch