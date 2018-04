Temenos-Konkurrenten müssen Fidessa-Kaufabsicht bis 20. April klar deklarieren

London/Zürich (awp) - Im Ringen um die Übernahme des Software-Unternehmens Fidessa setzt die britische Übernahmekommission den potenziellen Konkurrenten der Genfer Temenos eine Frist. Die Beteiligungsgesellschaft Ion Investment Group und der US-Softwarehersteller SS&C Technologies müssen nun bis spätestens am 20. April ihre Kaufabsicht klar deklarieren, schreibt das britische "Panel on Takeovers und Mergers" in einer Mitteilung vom Dienstag.

Der Bankensoftwarehersteller Temenos hatte im Februar mitgeteilt, dass er sich mit dem Verwaltungsrat der britischen Fidessa-Gruppe auf ein Übernahmeangebot geeinigt hatte. Anfang April hatte Fidessa allerdings angekündigt, dass mit Ion und SS&C zwei voneinander unabhängige Interessenten ebenfalls ein Kaufinteresse angemeldet hätten. Die Aktionäre von Fidessa sollen am 27. April über das Temenos Kaufangebot entscheiden.

Ion und SS&C müssten nun bis am Abend des 20. April entweder ihre "feste Absicht für ein Angebot" deklarieren oder erklären, dass sie "keine Absicht für ein Angebot für Fidessa" hätten, so das britische "Takeover Panel". Sowohl Fidessa als auch Temenos, Ion und SS&C hätten sich mit dieser Regelung einverstanden erklärt.

Wie einer weiteren auf der Fidessa-Homepage veröffentlichten Medienmitteilung zu entnehmen ist, haben die Wettbewerbshüter in Grossbritannien mittlerweile grünes Licht für eine allfällige Übernahme von Fidessa durch Temenos erteilt. Die Zustimmung der FCA (Financial Conduct Authority) sei ohne Bedingungen erfolgt. Temenos sei zudem von den US-Wettbewerbsbehörden über eine frühzeitige Beendigung der Warteperiode für die US-Wettbewerbsprüfung informiert worden.

Für die Übernahme des auf den Handel von Aktien und Derivaten spezialisierten Softwareunternehmens Fidessa hatte Temenos einen Preis je Aktie von 35,67 Pfund (GBP) offeriert, was das Unternehmen mit rund 1,4 Mrd Pfund oder umgerechnet rund 1,8 Mrd Franken bewertet. Die britische Gesellschaft erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 354 Mio und einen Reingewinn von knapp 36 Mio Pfund. Temenos kam 2017 auf einen Umsatz von rund 737 Mio Franken.

tp/ra