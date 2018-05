TELESTE CORPORATION: MANAGERS’ TRANSACTIONS 25.5.2018 AT 15:45 EEST



Person subject to the notification requirement

Name: Harju Esa

Position: Other senior manager

Issuer: Teleste Oyj

LEI: 743700CJRQRU0007GN59

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 743700CJRQRU0007GN59_20180524150309_2

Transaction date: 2018-05-24

Venue: Nasdaq HELSINKI LTD (XHEL)

Instrument type: SHARE

ISIN: FI0009007728

Nature of the transaction: DISPOSAL

Transaction details

(1): Volume: 209 Unit price: 7.4 EUR

(2): Volume: 2 Unit price: 7.5 EUR

(3): Volume: 3,904 Unit price: 7.38 EUR

Aggregated transactions

(3): Volume: 4,115 Volume weighted average price: 7.38107 EUR





TELESTE CORPORATION





