Tauschangebot für Zug-Estates-Aktien vor dem Abschluss

Zur (awp) - Der freiwillige Umtausch von nicht-kotierten in kotierte Aktien bei der Immobiliengesellschaft Zug Estate kommt bald zum Abschluss. An diesem Freitag endete das am 22. März gestartete Umtauschangebot. Der Vollzug ist nach der Generalversammlung geplant.

Das Angebot wurde laut Mitteilung vom Abend für insgesamt 1'452'040 Namenaktien 'A' angenommen. Diese werden, sofern die GV vom 10. April 2018 der Umwandlung zustimmt, in 145'204 kotierte Namenaktien 'B' umgewandelt. Daraus ergäbe sich den Angaben zufolge eine neue Kapitalstruktur mit 496'600 nicht-kotierten 'A'-Aktien (Nennwert 2,50 CHF) und 460'340 kotierten 'B'-Aktien (Nennwert 25,00). Die neuen Aktien sollen ab dem 12. April an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden.

Hintergrund der Transaktion ist gemäss früheren Angaben, dass der langjährige Verwaltungsratspräsident Heinz Buhofer, dessen Familie dank einer grossen Anzahl A-Aktien zwei Drittel der Stimmen hält, aus dem Gremium zurücktritt. Dieser hatte in diesem Zusammenhang das freiwillige Umtauschangebot angeregt, falls die Restriktionen der Lex Koller weiterhin erfüllt seien und innerfamiliäre Nachfolgelösungen ermöglicht würden. Diese Restriktionen sind gemäss dem Unternehmen erfüllt, so dass das Umtauschangebot dann gestartet wurde. Mit dem Tausch werde auch der Publikumscharakter der Gesellschaft verstärkt, hiess es damals.

uh/