Tamedia beendet Zusammenarbeit mit Publicitas wegen Zahlungsausständen

(Mit Publicitas-Stellungnahme ergänzt)

Zürich (awp) - Der Medienkonzern Tamedia beendet die Zusammenarbeit mit dem Werbevermarkter Publicitas abrupt. Aufgrund zunehmender Zahlungsausstände seitens des Werbevermittlers "sehe man sich gezwungen, die Zusammenarbeit per sofort zu beenden", hiess es in einer Mitteilung von Tamedia vom Mittwoch. Auch die Beziehungen mit den mit Publicitas verbundenen Gesellschaften wird per sofort eingestellt.

Tamedia will nun sämtliche Werbekunden, welche in den vergangenen Wochen Werbung über Publicitas gebucht haben, dahingehend informieren, dass Zahlungen nur noch direkt an Tamedia geleistet werden. Werbekunden, die über Publicitas gebucht haben oder welche noch über offene Rechnungen von Publicitas verfügen würden, könnten sich bei Tamedia melden.

Der Medienkonzern äussert in der Mitteilung Bedauern über diesen Schritt, verweist aber gleichzeitig auf "eine lange Reihe verpasster Zahlungsfristen und nicht eingehaltener Zusicherungen sowie die in den letzten zwölf Monaten aufgelaufenen Zahlungsausstände".

Publicitas verwies indessen auf ein Sanierungskonzept, an welchem die Gruppe seit einigen Wochen arbeite, um mittelfristig die Finanzen zu stabilisieren. Ein Teil des Konzeptes sei ein Commitment grosser Verlage, zu einer Weiterführung der Zusammenarbeit unter revidierten Bedingungen. Tamedia habe sich - zum grossen Bedauern von Publicitas - dagegen ausgesprochen, heisst es weiter. Die weiteren grossen Verlagshäuser hätten derweil Interesse an einer Lösung mündlich signalisiert.

Publicitas wehrt sich zudem gegen die Aufforderung von Tamedia, wonach Zahlungen für über Publicitas gebuchte Werbung nur noch direkt an Tamedia zu leisten. Die Entwicklung bei in den Geschäftsbeziehungen mit Tamedia sei ein herber Rückschlag und sei für Publicitas überraschend gekommen, so die Stellungnahme. Die Lage müsse nun analysiert werden.

cf/rw/mk/kw