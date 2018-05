Swiss Re Corporate Solutions ernennt neuen Chef in Grossbritannien und Irland

Zürich (awp) - In der Swiss-Re-Sparte Corporate Solutions übernimmt Jake Algar am heutigen 1. Mai die Leitung der Region Grossbritannien & Irland. Algar werde in dieser Rolle für die Strategie, Entwicklung und Performance des Erstversicherungsgeschäfts für Unternehmen in dieser Region verantwortlich sein, schreibt Swiss Re am Dienstag. Er tritt die Nachfolge von Marc Davis an, der zum Leiter Verkauf in der Marktregion für Corporate Solutions wird.

Jake Algar bringe über fünfzehn Jahre Erfahrung im Geschäft mit Erstversicherungen bei Corporate Solutions ein, heisst es weiter. Er habe in der Vergangenheit verschiedene leitende Positionen etwa im Maklergeschäft und Vertrieb inne gehabt.

