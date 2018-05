Swiss Life wächst im ersten Quartal - Selektives Zeichnen von Vollversicherungen

(Zusammenfassung)

Zürich (awp) - Die Swiss Life ist mit viel Schwung ins Jahr 2018 gestartet: Der grösste Schweizer Lebensversicherer wächst getreu der vor Jahren eingeschlagenen Strategie mit Geschäft, welches im Vergleich zu Produkten mit hohen Garantieversprechen weniger Kapital bindet. Deutlich zulegen kann die Gruppe im Asset Management oder auch in Frankreich. In der Beruflichen Vorsorge steht man dagegen bei den bei KMU-Kunden beliebten Vollversicherungen auf die Bremse.

Hierzulande hatte die Axa Mitte April den Fokus der Öffentlichkeit auf das Vollversicherungsmodell gelenkt. Die Schweizer Tochter des französischen Versicherungsriesen gab den Abschied von der Vollversicherung bekannt, die den Unternehmen in der Beruflichen Vorsorge einen Rundumschutz bietet. "Die Swiss Life bietet weiterhin Vollversicherungen an", bekräftigte Finanzchef Thomas Buess am Dienstag an einer Telefonkonferenz den bereits im April abgegebenen Treueschwur.

Allerdings machte Buess deutlich, dass die Swiss Life Neukunden nur "sehr selektiv" in dieses Modell aufnehme. Das zeigt sich auch am Zahlenausweis zum ersten Quartal: Im Schweizer Kollektivlebensgeschäft stagnierten die Prämieneinnahmen auf Vorjahresniveau, wie auch im Einzellebensgeschäft. Vor diesem Hintergrund blieb das Prämienvolumen am Heimmarkt bei 4,6 Milliarden stehen.

WACHSTUM IN FRANKREICH

Stark gewachsen ist die Gruppe in Frankreich, wo das Prämienvolumen im Berichtsquartal in lokalen Währungen gerechnet um 17 Prozent in die Höhe geschnellt ist. Allein im französischen Lebensgeschäft kletterte der Umsatz um 30 Prozent.

Die Swiss Life verfüge über ein starkes Distributionsnetzwerk zum Verkauf von fondsgebundenen Vorsorgeprodukten an vermögende Kunden, erklärte Buess den Anstieg. Man werde künftig weiter zulegen, Zuwächse in dieser Grössenordnung seien aber nicht in jedem Quartal zu erwarten.

Auf Gruppenebene kletterten die Prämieneinnahmen mit Unterstützung aus dem Segment International (+12%) um 7 Prozent auf insgesamt knapp 7 Milliarden Franken. In Lokalwährungen gerechnet wuchsen sie um 4 Prozent.

FEE-ERTRÄGE ZIEHEN AN

Noch stärker legte Swiss Life im gebührenbasierten Geschäft zu: Dort nahmen die Fee-Erträge um 16 Prozent auf 395 Millionen Franken zu; in Lokalwährungen betrug das Plus 9 Prozent. Das Geschäft mit Anlageberatungen oder mit Immobilien forciert die Swiss Life seit einigen Jahren, da es weniger stark von der Zinsentwicklung beeinflusst wird und daher mit weniger Kapital unterlegt werden muss.

Angetrieben wurde das Fee-Geschäft vom Erfolg der Swiss Life Asset Managers. Da gelang es, bei Drittkunden Neugelder von netto 2,4 Milliarden Franken anzuziehen. Die verwalteten Vermögen externer Kunden nahmen so seit Jahresbeginn um 2,2 auf 63,6 Milliarden zu und die Fee-Erträge wuchsen als Folge davon um 11 Prozent.

Zu erwähnen gilt es auch den deutschen Markt, an dem mit Unterstützung der eigenen Beraterkanäle ein Wachstum der Gebühreneinnahmen von 16 Prozent erreicht wurde. Der Löwenanteil daraus dürfte aus dem Verkaufsnetz von Swiss Life Select stammen, also von der ehemaligen AWD.

MIT STRATEGIE AUF KURS

Mit dem für drei Jahre aufgestellten Programm "Swiss Life 2018" sieht sich der Versicherer auf Kurs. "Die Ergebnisse des ersten Quartals stimmen uns zuversichtlich, dass wir alle unsere Ziele erreichen oder übertreffen werden", sagte Buess. Geplant sind bis zum Ablauf des Programms unter anderem Einsparungen von 100 Millionen, wovon bis dato bereits mehr als 90 Millionen umgesetzt sind. Neue Ziele setzt sich die Swiss Life dann im Herbst anlässlich des Investorentags.

Mit den Wachstumszahlen des ersten Quartals hat die Swiss Life die Vorgaben der Analysten übertroffen. Und so überrascht es nicht, dass die Aktie in einem nachgebenden Gesamtmarkt bis am frühen Nachmittag um 0,7 Prozent zulegt. Besonders das Wachstum der Fee-Erträge überzeuge und nähre die Hoffnung auf künftig weiter steigende Dividenden, meinen Analysten.

mk/ra