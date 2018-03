Swatch-CEO Nick Hayek verdiente 2017 mehr - Umsatz und Margen legten deutlich zu

Insgesamt belaufen sich die Vergütungen auf 6,97 Mio CHF nach 6,13 Mio im Jahr 2016, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Die Hauptbestandteile des Gehalts von Nick Hayek sind eine Basis-Vergütung im Umfang von 1,56 Mio CHF (VJ 1,50 Mio), ein Bonus von 3,12 Mio (2,81 Mio) sowie Aktienoptionen in Höhe von 1,68 Mio (1,33 Mio).

Für die gesamte siebenköpfige Geschäftsleitung bezahlt Swatch total 33,5 Mio CHF an Gehältern nach 32,6 Mio im Vorjahr. Dem Verwaltungsrat, dem sechs Mitglieder angehören, wurden insgesamt 5,19 Mio CHF (4,59 Mio) vergütet. Davon gingen 4,38 Mio CHF (3,87 Mio) an Präsidentin Nayla Hayek. Nick Hayek wurde für sein VR-Mandat mit knapp 160'000 CHF entschädigt.

Die höheren Bezüge überraschen nicht, schliesslich hatte die Swatch-Group - wie auch die gesamte Branche - im vergangenen Jahr zurück auf den Wachstumspfad gefunden. Der Nettoumsatz wuchs, wie bereits seit Ende Januar bekannt, um 5,4% auf 7,96 Mrd CHF. Zu konstanten Wechselkursen bzw. in Lokalwährung nahmen die Verkäufe um 5,8% zu. Dabei beschleunigte sich das Wachstum in allen Preissegmenten und Regionen in der zweiten Jahreshälfte.

Dank dem Wachstum verbesserte die Gruppe auch die Ergebnisse deutlich: Der Betriebsgewinn (EBIT) legte im Vergleich zum Vorjahr um einen Viertel auf 1,00 Mrd CHF zu und die entsprechende operative Marge um knapp 2 Prozentpunkte auf 12,6%. Der Reingewinn kletterte um 27% auf 755 Mio. Die Dividende soll auf 7,50 CHF je Inhaberaktie (VJ 6,75 CHF) erhöht werden und auf 1,50 CHF je Namenaktie (1,35 CHF).

Im Geleitwort des aktuellen Geschäftsberichts, der dem Thema Universum gewidmet ist, zeigt sich Nayla Hayek erfreut über das erfolgreiche Abschneiden im Jahr 2017 und mit Blick auf das laufende Jahr 2018. Nick Hayek hatte bereits davon gesprochen, dass er 2018 ein "sehr dynamisches Wachstum" erwartet und dass ein Wachstum im höheren einstelligen Prozentbereich erreichbar sei.

CEO Nick Hayek wird das Ergebnis des Jahres 2017 an der heute in Biel stattfindenden Bilanzmedienkonferenz präsentieren.

