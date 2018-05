Suntech, seul fabricant de modules PV à avoir été reçu par le premier ministre chinois Li Keqiang au Japon

TOKYO, 14 mai 2018 /PRNewswire/ --

Suntech Power Japan Corp. (« STPJ »), une filiale à 100 % de SFCE et Wuxi Suntech, annonce aujourd'hui qu'elle a été reçue en tant que seul fabricant de modules PV par le premier ministre chinois, Li Keqiang, au Japon.

Le 8 mai, le premier ministre chinois a commencé sa visite au Japon après une absence de 8 ans. Il s'agit du 40ème anniversaire de la signature du Traité de paix et d'amitié entre les deux pays. Avec les efforts concertés des deux côtés, la Chine et le Japon ont commencé à promouvoir le développement sain à long terme de relations bilatérales et une coopération soutenue dans divers domaines. Le premier ministre Li s'est entretenu avec le premier ministre japonais Shinzo Abe et a rencontré l'empereur japonais Akihito. Durant sa visite, le premier ministre Li a assisté à la cérémonie du 40ème anniversaire du Traité de paix et d'amitié sino-japonais ainsi que le sommet des leaders Chine-Japon-RDC.

Après son long voyage en provenance de l'Indonésie, les premiers invités que le premier ministre Li Keqiang souhaitait rencontrer étaient les représentants d'entreprises chinoises, des chinois d'outre-mer et des étudiants au Japon, et, naturellement, les ambassadeurs chinois. STPJ est le seul fabricant de modules PV invité à rencontrer le premier ministre Li au Japon. Le premier ministre Li a souligné le succès des entreprises chinoises au Japon et leur contribution à la relation économique et commerciale bilatérale.

Le 10 mai, Zeight Gao, président de STPJ et vice-président de Wuxi Suntech, a été invité à la cérémonie du 40ème anniversaire du Traité de paix et d'amitié sino-japonais. Le discours du premier ministre Li et du premier ministre Shinzo Abe a laissé entrevoir une croissance économique potentielle accrue entre les deux pays.

Plus de 50 % des modules PV du Japon sont produits par une société chinoise, une histoire à succès pour la manufacture chinoise. En 2006, Suntech a acquis MSK, une société de PV basée au Japon évaluée à 300 millions USD, et a l'a rebaptisée Suntech Power Japan Corp. STPJ a célébré son 50ème anniversaire l'année dernière, ce qui fait d'elle l'une des entreprises chinoises qui a la plus longue histoire au Japon. STPG emploie 100 personnes dont 95 % sont locaux. Au Japon, STPJ a fait des progrès importants en termes d'investissements dans des centrales électriques à grande échelle (IPP), de ventes de modules, de systèmes PV résidentiels, d'O&M, de systèmes de surveillance et de solutions de stockage d'énergie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/690570/Suntech_Power_Japan_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/690571/Suntech_Power_Japan_Group.jpg