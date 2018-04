Suntech présente un module en double vitrage haute résistance lors de l'événement Cisolar 2018 en Ukraine

KIEV, Ukraine, 14 avril 2018 /PRNewswire/ -- Wuxi Suntech Power Co., Ltd. (« Suntech ») annonce aujourd'hui participer au Cisolar 2018 en Ukraine.

Cisolar se focalise sur les marchés émergents du secteur énergétique solaire en Europe. Ces sept dernières années, l'événement a réuni des parties prenantes dont les intérêts portent sur des projets énergétiques solaires en Europe centrale et en Europe de l'Est.

Lors de l'événement, Suntech a présenté son module en double vitrage haute résistance. La mise en œuvre d'une conception en verre, au lieu d'une conception en feuille de fond, permet d'éviter les problèmes de vieillissement causés par les ultraviolets, la perméabilité à l'eau, l'abrasion par le sable, etc. La structure en double vitrage est conçue pour résister aux environnements difficiles, tels que l'humidité et les températures élevées, par exemple dans le désert, sur le littoral, et à proximité d'étangs. La conception de son châssis améliore efficacement la résistance du module au vent jusqu'à 3 800 Pa et à la charge de neige jusqu'à 5 400 Pa. La conception de boîte de jonction distribuée simplifie le circuit du module et du système, en réduisant de 4 % les coûts de ligne du système. Ce module a réussi le test de grêle IEC 61215 10.17, et offre une garantie produit de 12 ans ainsi qu'une garantie de performance linéaire de 30 ans. Une performance durable permet d'offrir une efficience économique supérieure, ainsi qu'un retour sur investissement plus rapide pour les clients.

« En tant que marché PV émergent, l'Ukraine offre un système de libre-échange, un accès rapide au marché, ainsi qu'un environnement d'investissement favorable. Il est prévu que la part du secteur des énergies renouvelables dans la structure énergétique augmente pour passer de 4 % à 25 % en Ukraine d'ici 2035, » a déclaré M. Shuangquan He, président de Suntech. « Les énergies renouvelables se sont développées rapidement en Chine. Suntech est une société PV chinoise leader, et nous entendons développer le marché PV en Ukraine, et permettre aux populations de vivre une existence meilleure en utilisant l'énergie écologique. »