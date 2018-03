Sunrise senkt Preise für Datenroaming

Nachdem die Swisscom in der Vorwoche die Gebühren für Datenroaming gesenkt hat, kündigt Sunrise nun eine "Erneuerung" der Freedom-Tarife an. Konkret führt das Unternehmen zum Beispiel für 46 Länder einen Standardtarif von 1,90 CHF pro Tag für 100 MB an, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Damit werde auch ein "voller Kostenschutz" garantiert. Zum Vergleich: Bisher verrechnete Sunrise 1 Franken pro Megabyte für das Daten-Roaming in den meisten europäischen Ländern, den USA und Kanada. Abgesehen davon seien eingehende Sprachnachrichten auf die Voicemail ab sofort weltweit kostenlos, hiess es weiter.

Die neuen Tarife von Sunrise seien eine Verbesserung, schreibt die Stiftung für Konsumentenschutz in einer ersten Reaktion. So hätten Anrufe auf die Sprachbox bislang bis zu 7,75 CHF gekostet. Für Moneyland-Experte Ralf Beyeler setzt Sunrise insbesondere mit dem Standardtarif für das Daten-Roaming in den meisten europäischen Ländern, in den USA und Kanada einen "neuen Standard". Er hält die Abopreise des Anbieters aber nach wie vor für eher teuer.

rw/jb

Zürich (awp)