Sunrise angeblich in Gesprächen mit Liberty Global über Joint Venture mit UPC

Zürich (awp) - Der Schweizer Telekommarkt könnte vor weiteren Umbrüchen stehen. Das Telekomunternehmen Sunrise ist gemäss einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg mit der UPC-Besitzerin Liberty Global in Gesprächen über eine mögliche Zusammenlegung der Geschäfte in der Schweiz. Über eine Zusammengehen von Liberty und Sunrise war bereits früher spekuliert worden. Bei Sunrise war am Dienstagnachmittag niemand für eine Stellungnahme gegenüber AWP erreichbar.

Die Gespräche zwischen den beiden Akteuren am Telekom-Markt befinden sich gemäss Bloomberg allerdings noch in einer frühen Phase. Ein Gemeinschaftsunternehmen von UPC und Sunrise könnte einen Marktwert von rund 4 Mrd CHF haben, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Gegenüber Bloomberg wollte auch ein Sprecher der in London basierten Liberty Global keinen Kommentar abgeben.

Bereits Mitte Februar waren in den Medien Gerüchte um ein Interesse von Liberty an Sunrise aufgetaucht. Damals war in der Sonntagspresse berichtet worden, dass Liberty eine Übernahme von Sunrise aber auch von Salt erwägen könnte. Laut Analysten würde eine Kombination von Sunrise und UPC bedeutende Synergieeffekte bringen. Offenbar will die Liberty Gruppe zudem ihr gesamtes Europageschäft komplett umbauen.

Sunrise büssen um 14.40 Uhr 3,8% ein, was in Händlerkreisen aber primär mit den aggressiven Ausbauplänen von Salt in Verbindung gebracht wird.

