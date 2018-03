Sunrise: HR-Leiterin Karin Schmidt verlässt das Unternehmen

Zürich (awp) - Beim Telekomanbieter Sunrise kommt es in der Geschäftsleitung zu einem Abgang: Die HR-Chefin Karin Schmidt wird das Unternehmen am 24. März verlassen. Sie werde sich einer neuen Herausforderung zuwenden, teilte Sunrise am Freitag mit.

Françoise Clemes, derzeit Chief Services Officer, wird den HR-Bereich ad-interim übernehmen. Sie war vor ihrem Eintritt bei Sunrise vor knapp zwei Jahren für das HR des englischen Mobilfunkanbieters EE verantwortlich.

Karin Schmidt stiess 2013 zu Sunrise und übernahm die Leitung des Bereichs Human Resources im Mai 2016.

