Suning.com annonce des résultats exceptionnels au premier semestre 2018 : ventes, chiffre d'affaires et bénéfices à la hausse

- Produits d'exploitation en hausse de 32,29 % sur un an atteignant 110,78 milliards de RMB

- Bénéfice net en hausse de 1 957,38 % en glissement annuel se fixant à 5,99 milliards de RMB

- Volume des ventes de produits de base en hausse de 44,63 % sur un an s'élevant à 151,3 2 milliards de RMB

NANJING, Chine, 1er août 2018 /CNW/ - Suning.com (002024.SZ,) (« la société »), société Fortune Global 500 et le plus grand détaillant intelligent en ligne-hors ligne (O2O) de Chine détenu par Suning Holdings Group (« le groupe »), a publié son rapport d'exécution semestriel, de janvier à juin 2018, montrant que la société a réalisé des produits d'exploitation totalisant 110,786 milliards de RMB (16,374 milliards $ US (1)), en hausse de 32,29 % sur un an. Le rapport démontre que la stratégie de vente au détail intelligente en ligne-hors ligne (« O2O »), que poursuit la société, porte toujours fruit en termes de forte croissance.

De plus, Suning.com a réalisé un bénéfice net de 5,997 milliards de RMB (886 millions $ US), taxes comprises, soit une augmentation de 1957,38 % en glissement annuel. Le volume des ventes de produits de base a atteint 151,319 milliards RMB (22,365 milliards $ US), en hausse de 44,63 % par rapport à l'année précédente.

« Nous sommes très satisfaits de nos résultats du premier semestre », se réjouit Hou Enlong, chef d'exploitation de Suning.com, précisant que ces résultats « témoignent de l'engagement de notre équipe envers la stratégie de vente au détail intelligente de la société. L'ère du pur commerce électronique est terminée. Au cours des dix années à venir, nous verrons entrer sur le marché plus d'entreprises en ligne-hors ligne, reliant différents scénarios de consommation. Suning continuera à servir les clients en leur offrant en ligne et hors ligne davantage de services omnicanaux 'visibles' et 'tactiles' et en répondant aux besoins des consommateurs, quel que soit le lieu et le moment. »

Suning.com s'emploie à renforcer sa stratégie marketing visant à créer une expérience mieux intégrée, effort qui s'est traduit par une croissance de ses activités en ligne, et ce, à une vitesse fulgurante. Au premier semestre 2018, le volume des transactions de biens en ligne a atteint 88,322 milliards de RMB (13,05 milliards $ US), en hausse de 76,51 % sur un an. Au 30 juin 2018, Suning.com comptait environ 357 millions d'utilisateurs inscrits. Au cours du mois de juin 2018, l'application Suning.com a vu le nombre d'utilisateurs actifs mensuels augmenter de 64,34 % d'une année sur l'autre.

Fort de ses activités O2O et de son système en nuage, le groupe possède au 30 juin 2018, au total, 4 813 magasins physiques de vente directe et 765 magasins de détail en ligne franchisés Suning. En outre, Suning a ouvert 732 magasins de proximité connectés à Internet dans le but de développer ses activités dans les villes et zones rurales de moindre importance en Chine.

Selon les chiffres du Bureau national des statistiques, au cours des six premiers mois de 2018, la Chine a vu ralentir la croissance sur le marché des biens de consommation, le volume des ventes au détail de ces biens étant chiffrés à 18 000 milliards de RMB (2,660 milliards $ US), en hausse de 9,4 % en glissement annuel. Malgré des perspectives relativement sombres du secteur, Suning a connu un grand succès en intégrant sa stratégie de vente au détail intelligente dans l'ensemble des opérations en ligne et hors ligne de la société, à l'échelle du pays.

Outre sa filiale de distribution, les divisions Logistique et Services financiers de Suning ont également connu une croissance rapide et constante. Au mois de juin 2018, Suning Logistics et Tian Tian Express disposaient de 7,35 millions de mètres carrés d'entrepôts et d'installations de stockage, au total, avec plus de 23 416 emplacements de distribution. Le chiffre d'affaires de Suning Logistics (à l'exclusion de Tian Tian Express) a augmenté de 118,49 % en glissement annuel. Au cours de la période couverte par le présent rapport, Suning Financial Services (activités de paiement, financement de la chaîne d'approvisionnement, etc.) a enregistré une croissance de 48 % en glissement annuel quant au nombre de membres inscrits qui ont relié des cartes bancaires à leurs comptes.

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning Holdings Group (Suning) est aujourd'hui l'une des principales entreprises commerciales chinoises exploitant deux sociétés ouvertes en Chine et au Japon, respectivement. En 2017, avec un chiffre d'affaires annuel de 65,7 milliards de dollars américains (412,95 milliards de RMB), Suning s'est classée deuxième parmi les 500 premières entreprises privées en Chine. En accord avec sa mission de « chapeauter l'écosystème dans toutes les industries en créant une qualité de vie d'élite pour tous », Suning s'est attachée à renforcer son cœur de métier et à l'élargir dans huit branches d'activités intégrées verticalement -- Suning.com, Suning.com, Logistique, Services financiers, Technologie, Immobilier, Médias et divertissement, Sports et Investissement -- parmi lesquels Suning.com figure au classement Fortune Global 500.

Pour tout complément d'information, consultez le site www.suningholdings.com.

(1) Calculé à un taux de change de 6,7656 RMB pour 1 USD

