Sulzer-Aktie springt zweistellig hoch: Übertragung der Renova-Aktien abgeschlossen

So hat die US-Behörde OFAC (Office of Foreign Assets Control) grünes Licht erteilt für die Übertragung der von Renova erworbenen Anteile. Damit sollte sich die durch blockierte Konti in den USA beeinträchtigte Geschäftstätigkeit wieder normalisieren können.

Die Aktienübertragung sei nun abgeschlossen und Renova nur noch Minderheitsaktionär mit einem Anteil von 48,83%, teilt Sulzer am Donnerstag mit. Zuvor hatte Viktor Vekselbergs Beteiligungsgesellschaft Renova über 60% an Sulzer gehalten, was das Geschäft von Sulzer wegen der US-Sanktionen massiv erschwert hätte. Den Anteil an im Eigenbesitz befindlichen Aktien beziffert Sulzer auf 15,24%.

Sulzer hatte am Montag angekündigt, 5 Millionen eigene Aktien vom Grossaktionär Renova zurückzukaufen. Der Schritt wurde notwendig wegen der von den USA am Ende der Vorwoche angekündigten Sanktionen gegen verschiedene russische Oligarchen, darunter Viktor Vekselberg.

SULZER UNTERLIEGT KEINEN US-SANKTIONEN MEHR

Sulzer weist darauf hin, dass das Unternehmen nun keine "blocked person" mehr sei und keinen Sanktionen nach US-Recht mehr unterliege. Global könne nun der "normale Betrieb" wieder aufgenommen werden. Hinsichtlich der blockierten Vermögenswerte würden nun die notwendigen Schritte unternommen, um eine baldige Freigabe zu erreichen.

Sulzer räumt ein, dass die Geschäftstätigkeit durch die US-Massnahmen "erheblich beeinträchtigt" gewesen sei, dass die langfristige Entwicklung darunter aber nicht gelitten habe. Welchen Schaden in Geldwert diese Beeinträchtigungen bei Sulzer hinterlassen haben, konnte Sulzer-Sprecher Rainer Weihofen noch nicht sagen.

"Aber wir konnten einige Tage lang keine neuen Geschäfte akquirieren, was wir wahrscheinlich dann beim Bestellungseingang sehen werden. Und dann kommt es darauf an, wie schnell sich alles wieder normalisiert", erklärte er auf Anfrage von AWP. Zur Frage nach dem Zeitpunkt der Deblockierung der Konti in den USA fügte er an: "Wir hoffen, dass das schnell geht. Aber das liegt in der Hand der Banken."

Die Aktienübertragung von Renova zu Sulzer ist nun abgeschlossen, aber Geld fliesst deswegen noch nicht. Weihofen bestätigte in diesem Zusammenhang frühere Angaben, wonach Renova noch immer auf der Sanktionsliste der USA stehe und deshalb die Zahlung von Sulzer an Renova vorläufig nicht erfolgen könne.

Weitere Einzelheiten zu diesem Thema will Sulzer zusammen mit dem Bestellungseingang im ersten Quartal am 19. April 2018 bekanntgeben.

AKTIE REAGIERT MIT KURSSPRUNG

Die Aktien von Sulzer legen am Donnerstag im frühen Handel massiv zu. Von der für Sulzer positiven Nachricht profitieren auch die Aktien von Oerlikon, wo Renova ebenfalls mit über 40% beteiligt ist.

Am Vormittag verzeichnen Sulzer in einem negativen Gesamtmarkt ein Plus von 16% und stehen bei 113,20 CHF. Das Handelsvolumen ist mit bisher gehandelten rund 120'000 Stück im Vergleich zu den in den vergangenen Wochen täglich gehandelten durchschnittlich knapp 100'000 Aktien sehr hoch. Es scheint sich damit zu normalisieren, nachdem an den Vortagen verschiedene Banken den Handel mit der Aktie wegen der US-Sanktionen eingestellt hatten.

Zu relativieren ist dieser Kurssprung insofern, als dass nach Bekanntwerden der Sanktionen der USA gegen verschiedene russische Oligarchen am Freitagabend die Sulzer-Aktien in der laufenden Woche bis Mittwochabend knapp 23% an Wert eingebüsst hatten.

Im Sog von Sulzer erholen sich auch Oerlikon, welche um 44 Rappen oder 3,0% auf 15,35 CHF anziehen, dies trotz des per heute erfolgten Dividendenabgangs von 35 Rappen. Zu Oerlikon gab es zusätzlich positive Kommentare im Zusammenhang mit einem am Vortag abgehaltenen Investorentag. Die Aktien von Schmolz+Bickenbach, der dritten namhaften Industriebeteiligung von Renova in der Schweiz, ziehen mit 2,0% ebenfalls klar an. Oerlikon hatten in der laufenden Woche zuvor über 11% an Wert verloren und Schmolz+Bickenbach allein am Montag 7,6%.

In einem ersten Kommentar von Baader Helvea heisst es, dass das grüne Licht der US-Behörden zur Übertragung der Aktien von Renova eine grosse Erleichterung für Sulzer sein müsse. Der Anteil von Renova sinke damit unter die kritische Marke von 50%. Der Fokus der Investoren dürfte sich nun wieder vermehrt auf die Fundamentaldaten von Sulzer und damit auf die für kommende Woche angesagten Angaben zum Auftragseingang im ersten Quartal richten.

Die Zürcher Kantonalbank erachtet das Unterschreiten der 50%-Schwelle durch Renova als klar positiv für Sulzer. Nach der Zustimmung durch das OFAC zu diesem Deal sei davon auszugehen, dass Sulzer wirklich keinen Sanktionen mehr unterliege. Bis Sulzer in den USA aber wieder voll handlungsfähig sei, dürfte es wohl noch ein oder zwei Tage dauern, schreibt die ZKB.

Ausserdem könne nicht ausgeschlossen werden, dass zu einem späteren Zeitpunkt erneut Sanktionen ergriffen würden. Renova könnte deshalb bestrebt sein, die Beteiligungsquoten an Oerlikon, Schmolz+Bickenbach und auch an Züblin zu reduzieren, bzw. jene an Sulzer weiter zu senken, was wiederum Abgabedruck auf die genannten Titel auslösen könnte, so die ZKB.

Laut der Einschätzung von Baader Helvea dürfte sich die Erleichterung der Investoren auch auf den Aktienkurs von Oerlikon stützend auswirken. Bei Kepler Cheuvreux hiess es hierzu, dass Oerlikon zwar nicht direkt von US-Sanktionen betroffen sei, dass die Situation aber im Auge behalten werden müsse und auf dem Sentiment für den Titel lasten könnte.

cf/rw

Winterthur (awp)