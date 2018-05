Suivi de la crue printanière - 5 mai 2018

QUÉBEC, le 5 mai 2018 /CNW Telbec/ - Alors que le niveau d'eau de nombreux lacs et rivières se stabilise ou diminue, quatre (4) régions demeurent aux prises avec des inondations plus importantes : l'Estrie, Lanaudière, les Laurentides et la Mauricie.

Estrie - La municipalité de Weedon est la plus touchée. Le niveau de la rivière Saint-François et du lac Louise cause des inondations majeures qui inondent ou isolent plus de 200 résidences. Plusieurs sinistrés sont sans électricité depuis les vents violents survenus la nuit dernière. Il y a aussi des inondations mineures à Lambton et à Dudswell . Quelque 30 résidences principales et secondaires sont touchées. La ville de Sherbrooke est pour sa part en mode Alerte.

Lanaudière - Le niveau des rivières Mastigouche, Ouareau, Maskinongé, Matawin, Noire et des Mille-Îles cause des inondations mineures, alors que le niveau de la rivière L'Assomption provoque des inondations moyennes. Les municipalités les plus touchées sont Mandeville, Saint-Côme et Saint-Michel-des-Saints. Au total, 336 résidences sont inondées et 276 sont isolées.

Laurentides - Le niveau des rivières du Nord, Rouge et des Outaouais cause des inondations mineures. La rivière du Nord cause également des inondations moyennes par endroits. La Macaza, Mirabel, Rivière-Rouge et Mont-Tremblant sont les municipalités les plus touchées. Au total, 69 résidences sont inondées et 45 sont isolées.

Mauricie - Plusieurs secteurs sont aux prises avec des inondations mineures. Les municipalités de Saint-Jean-de-Mékinac, de Trois-Rives et de Saint-Alexis-des-Monts sont les plus touchées. Au total, on dénombre 48 résidences inondées, 333 résidences isolées et 3 commerces touchés.

Des conseillers en sécurité civile, du ministère de la Sécurité publique, sont déployés sur le terrain, dans les municipalités touchées, ou dans les centres de coordination régionale de la sécurité civile qui sont ouverts à Montréal, Trois-Rivières et Sherbrooke. L'Organisation de la sécurité de la civile (OSCQ) s'assure que les besoins des municipalités sont répondus et comblés. L'OSCQ demeure d'ailleurs active tout au long du week-end.

État de situation

Des mises à jour sur l'état de la situation, par région, sont faites en continu dans le site Internet gouvernemental Urgence Québec, à l'adresse www.urgencequebec.gouv.qc.ca, section Crue printanière. Suivez Urgence Québec dans les médias sociaux pour connaître les dernières consignes et recommandations émises pour assurer la sécurité des gens et de leurs biens.

