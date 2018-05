Spice PE kann Bravo Brio Restaurant Group übernehmen

Zug (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Spice Private Equity kommt mit der Übernahme der Restaurant-Kette Bravo Brio Restaurant Group (BBRG) voran. Die Aktionäre der US-Gesellschaft hätten an einer ausserordentlichen Generalversammlung der Transaktion zugestimmt, teilte Spice am Mittwoch mit. Der Deal werde nun voraussichtlich am (morgigen) Donnerstag über die Bühne gehen. Zugleich werde der Handel von BBRG-Aktien an der US-Börse Nasdaq eingestellt.

Die BBRG ist Eigentümerin und Betreiberin der Restaurant-Konzepte "Bravo! Cucina Italiana" und "Brio Tuscan Grille" und erzielte laut früheren Angaben 2017 mit 110 Betrieben in 32 US-Staaten einen Umsatz von über 400 Millionen US-Dollar. Die Transaktion hat einen Wert von rund 100 Millionen Dollar.

rw/cf